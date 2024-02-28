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Власти Украины обязали госкомпании внести в бюджет 50% годовых дивидендов
Власти Украины обязали госкомпании внести в бюджет 50% годовых дивидендов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Власти Украины обязали госкомпании внести в бюджет 50% годовых дивидендов
Правительство Украины обязало шесть госкомпаний срочно уплатить в госбюджет страны не менее 50% годовых дивидендов от своей деятельности, ожидается, это... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T14:23+0300
2024-02-28T14:23+0300
2024-02-28T14:24+0300
украина
бюджет
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины обязало шесть госкомпаний срочно уплатить в госбюджет страны не менее 50% годовых дивидендов от своей деятельности, ожидается, это позволит привлечь в бюджет три миллиарда гривен (более 78 миллионов долларов), сообщает в среду минэкономики страны."Шесть акционерных обществ должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики.Отмечается. что пополнить бюджет в феврале на 3 миллиарда гривен (более 78 миллионов долларов) правительство планирует за счет отчислений "Нафтогаза Украины", "Украинской железной дороги", "Укроборонпрома", а также "Укргидроэнерго", "Украинских энергетических машин" и "Нижнеднестровской ГЭС".
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украина, бюджет
Власти Украины обязали госкомпании внести в бюджет 50% годовых дивидендов
Украинское правительство обязало госкомпании уплатить в бюджет 50% годовых дивидендов
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины обязало шесть госкомпаний срочно уплатить в госбюджет страны не менее 50% годовых дивидендов от своей деятельности, ожидается, это позволит привлечь в бюджет три миллиарда гривен (более 78 миллионов долларов), сообщает в среду минэкономики страны.
"Шесть акционерных обществ должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики.
Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента
Отмечается. что пополнить бюджет в феврале на 3 миллиарда гривен (более 78 миллионов долларов) правительство планирует за счет отчислений "Нафтогаза Украины", "Украинской железной дороги", "Укроборонпрома", а также "Укргидроэнерго", "Украинских энергетических машин" и "Нижнеднестровской ГЭС".