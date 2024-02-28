Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Украины обязали госкомпании внести в бюджет 50% годовых дивидендов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/845172472.html
Власти Украины обязали госкомпании внести в бюджет 50% годовых дивидендов
Власти Украины обязали госкомпании внести в бюджет 50% годовых дивидендов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Власти Украины обязали госкомпании внести в бюджет 50% годовых дивидендов
Правительство Украины обязало шесть госкомпаний срочно уплатить в госбюджет страны не менее 50% годовых дивидендов от своей деятельности, ожидается, это... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T14:23+0300
2024-02-28T14:24+0300
украина
бюджет
https://1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины обязало шесть госкомпаний срочно уплатить в госбюджет страны не менее 50% годовых дивидендов от своей деятельности, ожидается, это позволит привлечь в бюджет три миллиарда гривен (более 78 миллионов долларов), сообщает в среду минэкономики страны."Шесть акционерных обществ должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики.Отмечается. что пополнить бюджет в феврале на 3 миллиарда гривен (более 78 миллионов долларов) правительство планирует за счет отчислений "Нафтогаза Украины", "Украинской железной дороги", "Укроборонпрома", а также "Укргидроэнерго", "Украинских энергетических машин" и "Нижнеднестровской ГЭС".
https://1prime.ru/20240228/844619627.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, бюджет
УКРАИНА, бюджет
14:23 28.02.2024 (обновлено: 14:24 28.02.2024)
 
Власти Украины обязали госкомпании внести в бюджет 50% годовых дивидендов

Украинское правительство обязало госкомпании уплатить в бюджет 50% годовых дивидендов

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины обязало шесть госкомпаний срочно уплатить в госбюджет страны не менее 50% годовых дивидендов от своей деятельности, ожидается, это позволит привлечь в бюджет три миллиарда гривен (более 78 миллионов долларов), сообщает в среду минэкономики страны.
"Шесть акционерных обществ должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики.
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента
10:28
Отмечается. что пополнить бюджет в феврале на 3 миллиарда гривен (более 78 миллионов долларов) правительство планирует за счет отчислений "Нафтогаза Украины", "Украинской железной дороги", "Укроборонпрома", а также "Укргидроэнерго", "Украинских энергетических машин" и "Нижнеднестровской ГЭС".
 
УКРАИНАбюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала