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ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза, заявил Костин - 01.03.2024, ПРАЙМ
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ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза, заявил Костин
ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза, заявил Костин - 01.03.2024, ПРАЙМ
ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза, заявил Костин
ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза за три года, это предусмотрено в рамках стратегии развития банка, заявил глава банка Андрей Костин. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:46+0300
2024-03-01T10:46+0300
втб
прибыль
андрей костин
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза за три года, это предусмотрено в рамках стратегии развития банка, заявил глава банка Андрей Костин. "Наша трехлетняя программа, мы считаем, что прибыль где-то даже в 1,5 раза вырастет вот за эти три года. Пока смотрим позитивно, и зависимости от Запада у нас сейчас меньше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". При этом ВТБ рассчитывает, что в 2024 году получит чистую прибыль по МСФО на уровне 2023 года – рекордные 435 миллиардов рублей. По словам зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, достичь такого "выдающегося результата" получится за счет двух разовых эффектов, которые в сумме дают 160 миллиардов рублей. В частности, за счет работы с заблокированными активами ВТБ рассчитывает получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли. Во-вторых, благодаря смене стратегии ликвидации банка "Открытие" в пользу присоединения ВТБ получит возможность признать 60 миллиардов рублей в качестве "отложенного налогового актива", рассказывал топ-менеджер.
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втб, прибыль, андрей костин
ВТБ, прибыль, Андрей Костин
10:46 01.03.2024
 
ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза, заявил Костин

Костин: ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза за три года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза за три года, это предусмотрено в рамках стратегии развития банка, заявил глава банка Андрей Костин.
"Наша трехлетняя программа, мы считаем, что прибыль где-то даже в 1,5 раза вырастет вот за эти три года. Пока смотрим позитивно, и зависимости от Запада у нас сейчас меньше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом ВТБ рассчитывает, что в 2024 году получит чистую прибыль по МСФО на уровне 2023 года – рекордные 435 миллиардов рублей. По словам зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, достичь такого "выдающегося результата" получится за счет двух разовых эффектов, которые в сумме дают 160 миллиардов рублей.
В частности, за счет работы с заблокированными активами ВТБ рассчитывает получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли. Во-вторых, благодаря смене стратегии ликвидации банка "Открытие" в пользу присоединения ВТБ получит возможность признать 60 миллиардов рублей в качестве "отложенного налогового актива", рассказывал топ-менеджер.
 
ВТБприбыльАндрей Костин
 
 
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