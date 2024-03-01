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ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза, заявил Костин

ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза, заявил Костин - 01.03.2024, ПРАЙМ

ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза, заявил Костин

ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза за три года, это предусмотрено в рамках стратегии развития банка, заявил глава банка Андрей Костин. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T10:46+0300

2024-03-01T10:46+0300

2024-03-01T10:46+0300

втб

прибыль

андрей костин

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в 1,5 раза за три года, это предусмотрено в рамках стратегии развития банка, заявил глава банка Андрей Костин. "Наша трехлетняя программа, мы считаем, что прибыль где-то даже в 1,5 раза вырастет вот за эти три года. Пока смотрим позитивно, и зависимости от Запада у нас сейчас меньше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". При этом ВТБ рассчитывает, что в 2024 году получит чистую прибыль по МСФО на уровне 2023 года – рекордные 435 миллиардов рублей. По словам зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, достичь такого "выдающегося результата" получится за счет двух разовых эффектов, которые в сумме дают 160 миллиардов рублей. В частности, за счет работы с заблокированными активами ВТБ рассчитывает получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли. Во-вторых, благодаря смене стратегии ликвидации банка "Открытие" в пользу присоединения ВТБ получит возможность признать 60 миллиардов рублей в качестве "отложенного налогового актива", рассказывал топ-менеджер.

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втб, прибыль, андрей костин