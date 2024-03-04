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Российский рынок акций обновил двухлетний максимум

Российский рынок акций обновил двухлетний максимум - 04.03.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций обновил двухлетний максимум

Российский рынок акций несколько усилил рост и обновил максимум с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T11:37+0300

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россия

индекс мосбиржи

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько усилил рост и обновил максимум с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 11.50 мск прибавляет 0,72% - до 3290,13 пункта, долларовый индекс РТС - 1,05%, до 1134,09 пункта.Индекс Мосбиржи минутами ранее максимально повышался до 3290,34 пункта, что является максимумом с февраля 2022 года.В понедельник ожидается продолжение роста российского рынка, рассчитывает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Индекс Мосбиржи может достигнуть отметки 3300 пунктов в самое ближайшее время", - полагает он.Многие акции находятся у сильных уровней сопротивления росту, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В случае уверенного пробоя ценами вверх этих уровней последующее рыночное движение может быть сильным из-за закрытия шортов (откупа спекулянтами акций). Поэтому "медведям" стоит проявлять повышенную осторожность", - рекомендует он.

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россия, индекс мосбиржи