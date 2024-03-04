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Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, считает Медведев - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, считает Медведев
Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, считает Медведев - 04.03.2024, ПРАЙМ
Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, считает Медведев
Сегодня Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, которая, несомненно, будет исполнена, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:46+0300
2024-03-04T12:50+0300
россия
дмитрий медведев
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Сегодня Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, которая, несомненно, будет исполнена, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена ", - сказал политик.Кроме того, Медведев подчеркнул, насколько важно понимать, где и как очерчены границы России, а также какими они могут стать в будущем. По его словам, эти вопросы не риторичекие и совсем не однозначные, потому что они затрагивают не просто "базовую систему координат, где существует Россия, а где она мыслит, действует, сражается и побеждает".Мероприятие, в котором принял участие Дмитрий Медведев, проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
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россия, дмитрий медведев
РОССИЯ, Дмитрий Медведев
12:46 04.03.2024 (обновлено: 12:50 04.03.2024)
 
Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, считает Медведев

Медведев: Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, которая будет исполнена

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Сегодня Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, которая, несомненно, будет исполнена, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена ", - сказал политик.
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Кроме того, Медведев подчеркнул, насколько важно понимать, где и как очерчены границы России, а также какими они могут стать в будущем. По его словам, эти вопросы не риторичекие и совсем не однозначные, потому что они затрагивают не просто "базовую систему координат, где существует Россия, а где она мыслит, действует, сражается и побеждает".
Мероприятие, в котором принял участие Дмитрий Медведев, проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
 
РОССИЯДмитрий Медведев
 
 
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