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Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, считает Медведев

Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, считает Медведев - 04.03.2024, ПРАЙМ

Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, считает Медведев

Сегодня Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, которая, несомненно, будет исполнена, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T12:46+0300

2024-03-04T12:46+0300

2024-03-04T12:50+0300

россия

дмитрий медведев

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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Сегодня Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, которая, несомненно, будет исполнена, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена ", - сказал политик.Кроме того, Медведев подчеркнул, насколько важно понимать, где и как очерчены границы России, а также какими они могут стать в будущем. По его словам, эти вопросы не риторичекие и совсем не однозначные, потому что они затрагивают не просто "базовую систему координат, где существует Россия, а где она мыслит, действует, сражается и побеждает".Мероприятие, в котором принял участие Дмитрий Медведев, проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

https://1prime.ru/20240222/843143821.html

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россия, дмитрий медведев