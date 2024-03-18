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В Киеве заявили об острой нехватке снарядов в стране

В Киеве заявили об острой нехватке снарядов в стране - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Киеве заявили об острой нехватке снарядов в стране

На Украине ощущается острый нехваток снарядов определенных номенклатур, отметил замминистра обороны Иван Гаврилюк. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T14:34+0300

2024-03-18T14:34+0300

2024-03-18T14:34+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. На Украине ощущается острый нехваток снарядов определенных номенклатур, отметил замминистра обороны Иван Гаврилюк.Ранее отмечалось, что украинские власти стали массово производить БПЛА, чтобы решить проблему недостаточного количества боеприпасов."Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы усложняют силам обороны Украины выполнение задач", — цитирует замминистра обороны агентство Укринформ. Гаврилюк указывал на сильную необходимость Киева в системах ПВО, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 миллиметров, современных системах радиоэлектронной борьбы. Также он добавлял, что украинское правительство все еще рассчитывает получить истребители F-16.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявлял, что Украина потерпит поражение без дальнейшей американской поддержки и будет вынуждена сесть на стол переговоров с Москвой на ее условиях уже через год.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российские войска уверенно держат позиции на линии фронта, в то время на Украине наблюдается дефицит солдат и снарядов.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240318/litva-846444472.html

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