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Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт
Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт - 22.03.2024, ПРАЙМ
Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт
Какие часто встречающиеся ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса “Кредчек”, член... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T01:01+0300
2024-03-22T01:01+0300
эксклюзив
эльман мехтиев
банковская карта
банки
финансы
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Какие часто встречающиеся ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.По его словам, платежная карта – это ключ к вашему счету с деньгами. А раскрытие информации о карте равносильно тому, чтобы отдать "ключ к квартире, в которой деньги лежат".Однако, несмотря на многочисленные разъяснения, до сих пор встречаются случаи, когда информацию о пин-коде к карте ее владелец записывает на самой карте или хранит ее вместе с ней.Зачастую причина появления неожиданного долга в кредитной истории или исчезновения крупной суммы денег с дебетовой карты кроется в доступности информации о платежной карте близким лицам.“Дав лишь раз все реквизиты карты, чтобы “помочь кому-то из близких срочно оплатить за…", вы отдаете нынешние и будущие деньги навсегда”, - предупреждает эксперт.Нередко люди делятся информацией о реквизитах платежных карт под воздействием методов социальной инженерии. “Соблазнившись легкими деньгами, люди верят, что в словах "для перечисления выигрыша сообщите номер карты, срок ее действия и секретный код" есть только доходы, а не расходы”, - поясняет финансист."Похудеть" банковские карты могут также из-за отсутствия блокировки входа в приложения, к которым они привязаны. “Если в банковских приложениях не установлены лимиты на суммы списания, предоставление смартфона кому-либо даже с целью "только поиграть", может привести к существенным потерям”, - уверяет Мехтиев.Чтобы не стать легкой жертвой для мошенников никому и никогда не сообщайте данные своих платежных карт. А если у вас просят номер “для зачисления выигрыша”, то пусть перечисляют по номеру телефона; если просят номер, чтобы оплатить с вашей помощью, требуйте реквизиты и платите сами.Финансист советует "привязывать" платежные карты только на тех сайтах и в приложениях, которыми вы пользуетесь постоянно, а также установить лимиты расходов по списаниям (в онлайне и в оффлайне / за день / за неделю / за месяц).Экономьте на стоимости смс-уведомлений, только если установили приложение банка и включили пуш-уведомления о любых транзакциях по вашим счетам. Блокируйте карты и счета при возникновении даже малейшего сомнения в том, что информация об их реквизитах "утекла".Кроме того, важно не менее одного раза в месяц проверять свою кредитную историю. С развитием технологий ключом к вашим финансам являются теперь не только данные карт и счетов, но и сами ваши персональные данные, заключил Мехтиев.
https://1prime.ru/20240321/moshenniki-846517628.html
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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эксклюзив, эльман мехтиев, банковская карта, банки, финансы
Эксклюзив, Эльман Мехтиев, банковская карта, Банки, Финансы
01:01 22.03.2024
 
Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт

Эксперт Мехтиев назвал самые частые ошибки владельцев банковских карт

© fotolia.com / Valerie Potapova%Пластиковая карта
%Пластиковая карта - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© fotolia.com / Valerie Potapova
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Какие часто встречающиеся ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
По его словам, платежная карта – это ключ к вашему счету с деньгами. А раскрытие информации о карте равносильно тому, чтобы отдать "ключ к квартире, в которой деньги лежат".
Однако, несмотря на многочисленные разъяснения, до сих пор встречаются случаи, когда информацию о пин-коде к карте ее владелец записывает на самой карте или хранит ее вместе с ней.
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Зачастую причина появления неожиданного долга в кредитной истории или исчезновения крупной суммы денег с дебетовой карты кроется в доступности информации о платежной карте близким лицам.
“Дав лишь раз все реквизиты карты, чтобы “помочь кому-то из близких срочно оплатить за…", вы отдаете нынешние и будущие деньги навсегда”, - предупреждает эксперт.
Нередко люди делятся информацией о реквизитах платежных карт под воздействием методов социальной инженерии. “Соблазнившись легкими деньгами, люди верят, что в словах "для перечисления выигрыша сообщите номер карты, срок ее действия и секретный код" есть только доходы, а не расходы”, - поясняет финансист.
"Похудеть" банковские карты могут также из-за отсутствия блокировки входа в приложения, к которым они привязаны. “Если в банковских приложениях не установлены лимиты на суммы списания, предоставление смартфона кому-либо даже с целью "только поиграть", может привести к существенным потерям”, - уверяет Мехтиев.
Чтобы не стать легкой жертвой для мошенников никому и никогда не сообщайте данные своих платежных карт. А если у вас просят номер “для зачисления выигрыша”, то пусть перечисляют по номеру телефона; если просят номер, чтобы оплатить с вашей помощью, требуйте реквизиты и платите сами.
Финансист советует "привязывать" платежные карты только на тех сайтах и в приложениях, которыми вы пользуетесь постоянно, а также установить лимиты расходов по списаниям (в онлайне и в оффлайне / за день / за неделю / за месяц).
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Экономьте на стоимости смс-уведомлений, только если установили приложение банка и включили пуш-уведомления о любых транзакциях по вашим счетам. Блокируйте карты и счета при возникновении даже малейшего сомнения в том, что информация об их реквизитах "утекла".
Кроме того, важно не менее одного раза в месяц проверять свою кредитную историю. С развитием технологий ключом к вашим финансам являются теперь не только данные карт и счетов, но и сами ваши персональные данные, заключил Мехтиев.
 
ЭксклюзивЭльман Мехтиевбанковская картаБанкиФинансы
 
 
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