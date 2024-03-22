https://1prime.ru/20240322/bankovskaya-karta-846547797.html
Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт
Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт - 22.03.2024, ПРАЙМ
Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт
Какие часто встречающиеся ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса “Кредчек”, член... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T01:01+0300
2024-03-22T01:01+0300
2024-03-22T01:01+0300
эксклюзив
эльман мехтиев
банковская карта
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финансы
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Какие часто встречающиеся ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.По его словам, платежная карта – это ключ к вашему счету с деньгами. А раскрытие информации о карте равносильно тому, чтобы отдать "ключ к квартире, в которой деньги лежат".Однако, несмотря на многочисленные разъяснения, до сих пор встречаются случаи, когда информацию о пин-коде к карте ее владелец записывает на самой карте или хранит ее вместе с ней.Зачастую причина появления неожиданного долга в кредитной истории или исчезновения крупной суммы денег с дебетовой карты кроется в доступности информации о платежной карте близким лицам.“Дав лишь раз все реквизиты карты, чтобы “помочь кому-то из близких срочно оплатить за…", вы отдаете нынешние и будущие деньги навсегда”, - предупреждает эксперт.Нередко люди делятся информацией о реквизитах платежных карт под воздействием методов социальной инженерии. “Соблазнившись легкими деньгами, люди верят, что в словах "для перечисления выигрыша сообщите номер карты, срок ее действия и секретный код" есть только доходы, а не расходы”, - поясняет финансист."Похудеть" банковские карты могут также из-за отсутствия блокировки входа в приложения, к которым они привязаны. “Если в банковских приложениях не установлены лимиты на суммы списания, предоставление смартфона кому-либо даже с целью "только поиграть", может привести к существенным потерям”, - уверяет Мехтиев.Чтобы не стать легкой жертвой для мошенников никому и никогда не сообщайте данные своих платежных карт. А если у вас просят номер “для зачисления выигрыша”, то пусть перечисляют по номеру телефона; если просят номер, чтобы оплатить с вашей помощью, требуйте реквизиты и платите сами.Финансист советует "привязывать" платежные карты только на тех сайтах и в приложениях, которыми вы пользуетесь постоянно, а также установить лимиты расходов по списаниям (в онлайне и в оффлайне / за день / за неделю / за месяц).Экономьте на стоимости смс-уведомлений, только если установили приложение банка и включили пуш-уведомления о любых транзакциях по вашим счетам. Блокируйте карты и счета при возникновении даже малейшего сомнения в том, что информация об их реквизитах "утекла".Кроме того, важно не менее одного раза в месяц проверять свою кредитную историю. С развитием технологий ключом к вашим финансам являются теперь не только данные карт и счетов, но и сами ваши персональные данные, заключил Мехтиев.
https://1prime.ru/20240321/moshenniki-846517628.html
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эксклюзив, эльман мехтиев, банковская карта, банки, финансы
Эксклюзив, Эльман Мехтиев, банковская карта, Банки, Финансы
Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт
Эксперт Мехтиев назвал самые частые ошибки владельцев банковских карт
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Какие часто встречающиеся ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
По его словам, платежная карта – это ключ к вашему счету с деньгами. А раскрытие информации о карте равносильно тому, чтобы отдать "ключ к квартире, в которой деньги лежат".
Однако, несмотря на многочисленные разъяснения, до сих пор встречаются случаи, когда информацию о пин-коде к карте ее владелец записывает на самой карте или хранит ее вместе с ней.
Раскрыт алгоритм, по которому мошенники выбирают своих жертв
Зачастую причина появления неожиданного долга в кредитной истории или исчезновения крупной суммы денег с дебетовой карты кроется в доступности информации о платежной карте близким лицам.
“Дав лишь раз все реквизиты карты, чтобы “помочь кому-то из близких срочно оплатить за…", вы отдаете нынешние и будущие деньги навсегда”, - предупреждает эксперт.
Нередко люди делятся информацией о реквизитах платежных карт под воздействием методов социальной инженерии. “Соблазнившись легкими деньгами, люди верят, что в словах "для перечисления выигрыша сообщите номер карты, срок ее действия и секретный код" есть только доходы, а не расходы”, - поясняет финансист.
"Похудеть" банковские карты могут также из-за отсутствия блокировки входа в приложения, к которым они привязаны. “Если в банковских приложениях не установлены лимиты на суммы списания, предоставление смартфона кому-либо даже с целью "только поиграть", может привести к существенным потерям”, - уверяет Мехтиев.
Чтобы не стать легкой жертвой для мошенников никому и никогда не сообщайте данные своих платежных карт. А если у вас просят номер “для зачисления выигрыша”, то пусть перечисляют по номеру телефона; если просят номер, чтобы оплатить с вашей помощью, требуйте реквизиты и платите сами.
Финансист советует "привязывать" платежные карты только на тех сайтах и в приложениях, которыми вы пользуетесь постоянно, а также установить лимиты расходов по списаниям (в онлайне и в оффлайне / за день / за неделю / за месяц).
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Экономьте на стоимости смс-уведомлений, только если установили приложение банка и включили пуш-уведомления о любых транзакциях по вашим счетам. Блокируйте карты и счета при возникновении даже малейшего сомнения в том, что информация об их реквизитах "утекла".
Кроме того, важно не менее одного раза в месяц проверять свою кредитную историю. С развитием технологий ключом к вашим финансам являются теперь не только данные карт и счетов, но и сами ваши персональные данные, заключил Мехтиев.