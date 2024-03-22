https://1prime.ru/20240322/bankovskaya-karta-846547797.html

Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт

Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт - 22.03.2024, ПРАЙМ

Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт

Какие часто встречающиеся ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса “Кредчек”, член... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T01:01+0300

2024-03-22T01:01+0300

2024-03-22T01:01+0300

эксклюзив

эльман мехтиев

банковская карта

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/77581/07/775810719_0:54:1500:898_1920x0_80_0_0_2a04f6067b8a2eb80d8f2acf862f2aad.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Какие часто встречающиеся ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.По его словам, платежная карта – это ключ к вашему счету с деньгами. А раскрытие информации о карте равносильно тому, чтобы отдать "ключ к квартире, в которой деньги лежат".Однако, несмотря на многочисленные разъяснения, до сих пор встречаются случаи, когда информацию о пин-коде к карте ее владелец записывает на самой карте или хранит ее вместе с ней.Зачастую причина появления неожиданного долга в кредитной истории или исчезновения крупной суммы денег с дебетовой карты кроется в доступности информации о платежной карте близким лицам.“Дав лишь раз все реквизиты карты, чтобы “помочь кому-то из близких срочно оплатить за…", вы отдаете нынешние и будущие деньги навсегда”, - предупреждает эксперт.Нередко люди делятся информацией о реквизитах платежных карт под воздействием методов социальной инженерии. “Соблазнившись легкими деньгами, люди верят, что в словах "для перечисления выигрыша сообщите номер карты, срок ее действия и секретный код" есть только доходы, а не расходы”, - поясняет финансист."Похудеть" банковские карты могут также из-за отсутствия блокировки входа в приложения, к которым они привязаны. “Если в банковских приложениях не установлены лимиты на суммы списания, предоставление смартфона кому-либо даже с целью "только поиграть", может привести к существенным потерям”, - уверяет Мехтиев.Чтобы не стать легкой жертвой для мошенников никому и никогда не сообщайте данные своих платежных карт. А если у вас просят номер “для зачисления выигрыша”, то пусть перечисляют по номеру телефона; если просят номер, чтобы оплатить с вашей помощью, требуйте реквизиты и платите сами.Финансист советует "привязывать" платежные карты только на тех сайтах и в приложениях, которыми вы пользуетесь постоянно, а также установить лимиты расходов по списаниям (в онлайне и в оффлайне / за день / за неделю / за месяц).Экономьте на стоимости смс-уведомлений, только если установили приложение банка и включили пуш-уведомления о любых транзакциях по вашим счетам. Блокируйте карты и счета при возникновении даже малейшего сомнения в том, что информация об их реквизитах "утекла".Кроме того, важно не менее одного раза в месяц проверять свою кредитную историю. С развитием технологий ключом к вашим финансам являются теперь не только данные карт и счетов, но и сами ваши персональные данные, заключил Мехтиев.

https://1prime.ru/20240321/moshenniki-846517628.html

https://1prime.ru/20240320/turizm-846520293.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, эльман мехтиев, банковская карта, банки, финансы