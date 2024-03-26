Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали условие, при котором французская армия может зайти на Украину - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240326/spetsoperatsiya-na-ukraine-846701416.html
СМИ назвали условие, при котором французская армия может зайти на Украину
СМИ назвали условие, при котором французская армия может зайти на Украину - 26.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали условие, при котором французская армия может зайти на Украину
В случае провала украинской армии французские войска могут вступить в прямое военное противостояние с российской стороной. Об этом сообщил телеканал LCI,... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:11+0300
2024-03-26T10:13+0300
спецоперация на украине
россия
франция
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
ПАРИЖ, 26 мар - ПРАЙМ. В случае провала украинской армии французские войска могут вступить в прямое военное противостояние с российской стороной. Об этом сообщил телеканал LCI, ссылаясь на военные источники.Так, в студии телеканала корреспондент Лора Пуже описала пять сценариев ввода в действие французской армии, о чем ранее писало издание Le Figaro. По мере сценария растет порог участия Франции в украинском конфликте. Так, по первому сценарию, страна запустит строительство военных заводов на территории Украины. По второму, французские солдаты начнут проводить работы по разиминированию территорий и обучению ВСУ. Третий сценарий связан с обороной Одессы и установкой французами системы ПВО. Кроме того, согласно четвертому сценарию, Франция создаст защитную зону для освобождения ВСУ от некоторых миссий. Пятый сценарий предполагает борьбу французов против россиян на стороне украинцев в окопах. В этом случае порог участия Франции в конфликте будет самым высоким, что уже, вероятно, может привести к Третьей мировой войне.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказывал, что договорился с лидерами стран Евросоюза создать "девятую коалицию для глубоких ударов" для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, Франция сделает всё, чтобы Россия "не смогла выиграть эту войну". За свои слова французский лидер подвергся острой критике со стороны ряда партнеров из НАТО, в том числе Германии, а также политиков в самой Франции.
https://1prime.ru/20240326/spetsoperatsiya-na-ukraine-846700339.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, СВО
10:11 26.03.2024 (обновлено: 10:13 26.03.2024)
 
СМИ назвали условие, при котором французская армия может зайти на Украину

LCI: Франция может вступить в конфликт на Украине в случае прорыва ВС РФ фронта

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 26 мар - ПРАЙМ. В случае провала украинской армии французские войска могут вступить в прямое военное противостояние с российской стороной. Об этом сообщил телеканал LCI, ссылаясь на военные источники.
Так, в студии телеканала корреспондент Лора Пуже описала пять сценариев ввода в действие французской армии, о чем ранее писало издание Le Figaro. По мере сценария растет порог участия Франции в украинском конфликте. Так, по первому сценарию, страна запустит строительство военных заводов на территории Украины. По второму, французские солдаты начнут проводить работы по разиминированию территорий и обучению ВСУ. Третий сценарий связан с обороной Одессы и установкой французами системы ПВО.
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России
09:38
Кроме того, согласно четвертому сценарию, Франция создаст защитную зону для освобождения ВСУ от некоторых миссий. Пятый сценарий предполагает борьбу французов против россиян на стороне украинцев в окопах. В этом случае порог участия Франции в конфликте будет самым высоким, что уже, вероятно, может привести к Третьей мировой войне.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказывал, что договорился с лидерами стран Евросоюза создать "девятую коалицию для глубоких ударов" для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, Франция сделает всё, чтобы Россия "не смогла выиграть эту войну".
За свои слова французский лидер подвергся острой критике со стороны ряда партнеров из НАТО, в том числе Германии, а также политиков в самой Франции.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯФРАНЦИЯСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала