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СМИ назвали условие, при котором французская армия может зайти на Украину
СМИ назвали условие, при котором французская армия может зайти на Украину - 26.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали условие, при котором французская армия может зайти на Украину
В случае провала украинской армии французские войска могут вступить в прямое военное противостояние с российской стороной. Об этом сообщил телеканал LCI,... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:11+0300
2024-03-26T10:11+0300
2024-03-26T10:13+0300
спецоперация на украине
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ПАРИЖ, 26 мар - ПРАЙМ. В случае провала украинской армии французские войска могут вступить в прямое военное противостояние с российской стороной. Об этом сообщил телеканал LCI, ссылаясь на военные источники.Так, в студии телеканала корреспондент Лора Пуже описала пять сценариев ввода в действие французской армии, о чем ранее писало издание Le Figaro. По мере сценария растет порог участия Франции в украинском конфликте. Так, по первому сценарию, страна запустит строительство военных заводов на территории Украины. По второму, французские солдаты начнут проводить работы по разиминированию территорий и обучению ВСУ. Третий сценарий связан с обороной Одессы и установкой французами системы ПВО. Кроме того, согласно четвертому сценарию, Франция создаст защитную зону для освобождения ВСУ от некоторых миссий. Пятый сценарий предполагает борьбу французов против россиян на стороне украинцев в окопах. В этом случае порог участия Франции в конфликте будет самым высоким, что уже, вероятно, может привести к Третьей мировой войне.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказывал, что договорился с лидерами стран Евросоюза создать "девятую коалицию для глубоких ударов" для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, Франция сделает всё, чтобы Россия "не смогла выиграть эту войну". За свои слова французский лидер подвергся острой критике со стороны ряда партнеров из НАТО, в том числе Германии, а также политиков в самой Франции.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, СВО
СМИ назвали условие, при котором французская армия может зайти на Украину
LCI: Франция может вступить в конфликт на Украине в случае прорыва ВС РФ фронта
ПАРИЖ, 26 мар - ПРАЙМ.
В случае провала украинской армии французские войска могут вступить в прямое военное противостояние с российской стороной. Об этом сообщил
телеканал LCI, ссылаясь на военные источники.
Так, в студии телеканала корреспондент Лора Пуже описала пять сценариев ввода в действие французской армии, о чем ранее писало издание Le Figaro. По мере сценария растет порог участия Франции в украинском конфликте. Так, по первому сценарию, страна запустит строительство военных заводов на территории Украины. По второму, французские солдаты начнут проводить работы по разиминированию территорий и обучению ВСУ. Третий сценарий связан с обороной Одессы и установкой французами системы ПВО.
От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России
Кроме того, согласно четвертому сценарию, Франция создаст защитную зону для освобождения ВСУ от некоторых миссий. Пятый сценарий предполагает борьбу французов против россиян на стороне украинцев в окопах. В этом случае порог участия Франции в конфликте будет самым высоким, что уже, вероятно, может привести к Третьей мировой войне.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказывал, что договорился с лидерами стран Евросоюза создать "девятую коалицию для глубоких ударов" для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, Франция сделает всё, чтобы Россия "не смогла выиграть эту войну".
За свои слова французский лидер подвергся острой критике со стороны ряда партнеров из НАТО, в том числе Германии, а также политиков в самой Франции.