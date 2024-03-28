https://1prime.ru/20240328/spetsoperatsiya-na-ukraine-846803666.html

Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ

Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ

Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ

Для возведения новых защитных рубежей Украине не хватает мин, а для удержания своих позиций не хватает солдат, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T09:54+0300

2024-03-28T09:54+0300

2024-03-28T09:59+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Для возведения новых защитных рубежей Украине не хватает мин, а для удержания своих позиций не хватает солдат, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира."У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", - сообщает газета.Как добавили авторы материала, власти Киева подвергаются ярой критике со стороны украинской оппозиции, которая считает, что военные недостаточно быстро и качественно строят оборонительные сооружения на фоне растущих опасений потенциального начала нового наступления России.Ранее сообщалось, что, по словам военного аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыка, Киев сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений. Отмечается, что он начал возводить их слишком поздно и, вероятно, не сможет компенсировать эту задержку.

https://1prime.ru/20240328/ukraina-846801796.html

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украина, сво, всу, оборона