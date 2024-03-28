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Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ
Для возведения новых защитных рубежей Украине не хватает мин, а для удержания своих позиций не хватает солдат, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T09:54+0300
2024-03-28T09:54+0300
2024-03-28T09:59+0300
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Для возведения новых защитных рубежей Украине не хватает мин, а для удержания своих позиций не хватает солдат, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира."У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", - сообщает газета.Как добавили авторы материала, власти Киева подвергаются ярой критике со стороны украинской оппозиции, которая считает, что военные недостаточно быстро и качественно строят оборонительные сооружения на фоне растущих опасений потенциального начала нового наступления России.Ранее сообщалось, что, по словам военного аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыка, Киев сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений. Отмечается, что он начал возводить их слишком поздно и, вероятно, не сможет компенсировать эту задержку.
https://1prime.ru/20240328/ukraina-846801796.html
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украина, сво, всу, оборона
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, оборона
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ
Politico: оппозиция в Киеве критикует власти за небыстрое возведение укреплений
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ.
Для возведения новых защитных рубежей Украине не хватает мин, а для удержания своих позиций не хватает солдат, пишет издание Politico
со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира.
"У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", - сообщает газета.
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Как добавили авторы материала, власти Киева подвергаются ярой критике со стороны украинской оппозиции, которая считает, что военные недостаточно быстро и качественно строят оборонительные сооружения на фоне растущих опасений потенциального начала нового наступления России.
Ранее сообщалось, что, по словам военного аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыка, Киев сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений. Отмечается, что он начал возводить их слишком поздно и, вероятно, не сможет компенсировать эту задержку.