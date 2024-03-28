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Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ
Для возведения новых защитных рубежей Украине не хватает мин, а для удержания своих позиций не хватает солдат, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T09:54+0300
2024-03-28T09:59+0300
спецоперация на украине
украина
сво
всу
оборона
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Для возведения новых защитных рубежей Украине не хватает мин, а для удержания своих позиций не хватает солдат, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира."У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", - сообщает газета.Как добавили авторы материала, власти Киева подвергаются ярой критике со стороны украинской оппозиции, которая считает, что военные недостаточно быстро и качественно строят оборонительные сооружения на фоне растущих опасений потенциального начала нового наступления России.Ранее сообщалось, что, по словам военного аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыка, Киев сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений. Отмечается, что он начал возводить их слишком поздно и, вероятно, не сможет компенсировать эту задержку.
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украина, сво, всу, оборона
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, оборона
09:54 28.03.2024 (обновлено: 09:59 28.03.2024)
 
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишет СМИ

Politico: оппозиция в Киеве критикует власти за небыстрое возведение укреплений

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Для возведения новых защитных рубежей Украине не хватает мин, а для удержания своих позиций не хватает солдат, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира.
"У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", - сообщает газета.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Подоляк рассказал, с чем столкнулись ВСУ на линии фронта
08:39
Как добавили авторы материала, власти Киева подвергаются ярой критике со стороны украинской оппозиции, которая считает, что военные недостаточно быстро и качественно строят оборонительные сооружения на фоне растущих опасений потенциального начала нового наступления России.
Ранее сообщалось, что, по словам военного аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыка, Киев сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений. Отмечается, что он начал возводить их слишком поздно и, вероятно, не сможет компенсировать эту задержку.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУоборона
 
 
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