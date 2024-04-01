Рубль и нефть в апреле: весенний настрой - 01.04.2024, ПРАЙМ
Рубль и нефть в апреле: весенний настрой
Рубль подешевел в марте по отношению к единой европейской валюте на 1% и к доллару почти на столько же – на 0,9%. Хотя в течение всего месяца рублю оказывали... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:05+0300
2024-04-01T13:05+0300
2024-04-01T13:05+0300
экономика
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль подешевел в марте по отношению к единой европейской валюте на 1% и к доллару почти на столько же – на 0,9%. Хотя в течение всего месяца рублю оказывали поддержку обязательная продажа валютной выручки экспортерами и решение Банка России сохранить ключевую ставку на текущем уровне, российская валюта в итоге к концу марта все равно не смогла удержаться от падения.Рубль колебался по отношению к доллару почти весь месяц в коридоре 91-93 рублей, к евро – вокруг 99-100 рублей. В апреле поддержка российской валюте в виде обязательной продажи валютной выручки будет сохраняться. В пользу укрепления рубля в этом месяце могут работать высокие цены на нефть, которые к концу марта поднялись выше $85 за баррель.Банк России 26 апреля объявит очередное решение по процентной ставке, и мы считаем, что она вновь будет сохранена на текущем уровне в 16% годовых. Однако ожидаемая отмена обязательной продажи валютной выручки (а об отмене или сохранении этого требования к экспортерам наверняка будет известно не позднее последней недели апреля) может негативно повлиять на рубль в конце месяца, несмотря на налоговый период. Санкционные риски для рубля также остаются высокими, и обсуждение новых пакетов антироссийских санкций может негативно влиять на рубль.Евро в марте подешевел к доллару на 0,4% до 1,0793. Евро в настоящее время выглядит менее привлекательным, чем доллар, так как ФРС пока не заявляет о готовности уже в ближайшие пару месяцев смягчить денежно-кредитную политику, в то время, как в ЕЦБ уже готовятся её смягчать, хотя, скорее всего, тоже не на ближайшем заседании, которое пройдет 11 апреля. Скорее всего, в апреле ЕЦБ опять оставит процентные ставки без изменений, но при сохранении сравнительно мягкой риторики европейского регулятор евро может отреагировать на неё снижением по отношению к доллару. Макроэкономические показатели еврозоны пока оставляют желать лучшего, в то время как экономика США возобновляет рост. Поэтому в апреле можно ожидать, что снижение евро по отношению к доллару продолжится.За март нефть сорта Brent подорожала на 4,1% до $86,99 за баррель. Динамика котировок "черного золота" на мировом рынке будет напрямую зависеть о того, дефицит или профицит нефти имеется на рынке. Мы считаем, что в апреле будет сохраняться сложившийся в марте дефицит нефти, связанный с быстрым развитием экономики Индии и лучшей, чем ожидалось, динамикой экономики Китая. Кроме того, США в марте покупали нефть в стратегический резерв, и мы ожидаем, что в апреле эти покупки продолжатся, что будет подталкивать цены на нефть вверх. Добровольное сокращение добычи нефти в апреле Россией и Саудовской Аравией также будет продолжать работать на рост нефтяных котировок. Ожидаем в апреле коридор цены Brent в $80-88 за баррель.Прогнозы:Доллар в апреле мы ожидаем на уровне 91-95 рублей, евро – в 99-104 рублей. Отношение евро к доллару в апреле ожидается на уровне 1,075-1,079.
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль подешевел в марте по отношению к единой европейской валюте на 1% и к доллару почти на столько же – на 0,9%. Хотя в течение всего месяца рублю оказывали поддержку обязательная продажа валютной выручки экспортерами и решение Банка России сохранить ключевую ставку на текущем уровне, российская валюта в итоге к концу марта все равно не смогла удержаться от падения.
Рубль колебался по отношению к доллару почти весь месяц в коридоре 91-93 рублей, к евро – вокруг 99-100 рублей. В апреле поддержка российской валюте в виде обязательной продажи валютной выручки будет сохраняться. В пользу укрепления рубля в этом месяце могут работать высокие цены на нефть, которые к концу марта поднялись выше $85 за баррель.
Банк России 26 апреля объявит очередное решение по процентной ставке, и мы считаем, что она вновь будет сохранена на текущем уровне в 16% годовых. Однако ожидаемая отмена обязательной продажи валютной выручки (а об отмене или сохранении этого требования к экспортерам наверняка будет известно не позднее последней недели апреля) может негативно повлиять на рубль в конце месяца, несмотря на налоговый период. Санкционные риски для рубля также остаются высокими, и обсуждение новых пакетов антироссийских санкций может негативно влиять на рубль.
Евро в марте подешевел к доллару на 0,4% до 1,0793. Евро в настоящее время выглядит менее привлекательным, чем доллар, так как ФРС пока не заявляет о готовности уже в ближайшие пару месяцев смягчить денежно-кредитную политику, в то время, как в ЕЦБ уже готовятся её смягчать, хотя, скорее всего, тоже не на ближайшем заседании, которое пройдет 11 апреля. Скорее всего, в апреле ЕЦБ опять оставит процентные ставки без изменений, но при сохранении сравнительно мягкой риторики европейского регулятор евро может отреагировать на неё снижением по отношению к доллару. Макроэкономические показатели еврозоны пока оставляют желать лучшего, в то время как экономика США возобновляет рост. Поэтому в апреле можно ожидать, что снижение евро по отношению к доллару продолжится.
За март нефть сорта Brent подорожала на 4,1% до $86,99 за баррель. Динамика котировок "черного золота" на мировом рынке будет напрямую зависеть о того, дефицит или профицит нефти имеется на рынке. Мы считаем, что в апреле будет сохраняться сложившийся в марте дефицит нефти, связанный с быстрым развитием экономики Индии и лучшей, чем ожидалось, динамикой экономики Китая. Кроме того, США в марте покупали нефть в стратегический резерв, и мы ожидаем, что в апреле эти покупки продолжатся, что будет подталкивать цены на нефть вверх. Добровольное сокращение добычи нефти в апреле Россией и Саудовской Аравией также будет продолжать работать на рост нефтяных котировок. Ожидаем в апреле коридор цены Brent в $80-88 за баррель.
Прогнозы:
Доллар в апреле мы ожидаем на уровне 91-95 рублей, евро – в 99-104 рублей. Отношение евро к доллару в апреле ожидается на уровне 1,075-1,079.
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