https://1prime.ru/20240403/spetsoperatsiya-na-ukraine-847041911.html

"Сорвали все попытки". В США рассказали план удара Запада по России

"Сорвали все попытки". В США рассказали план удара Запада по России - 03.04.2024, ПРАЙМ

"Сорвали все попытки". В США рассказали план удара Запада по России

Через затягивание украинского конфликта власти США надеются нанести России максимальный возможный ущерб, рассказала в интервью YouTube-каналу Lex Fridman... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:08+0300

2024-04-03T14:08+0300

2024-04-03T14:08+0300

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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Через затягивание украинского конфликта власти США надеются нанести России максимальный возможный ущерб, рассказала в интервью YouTube-каналу Lex Fridman экс-конгрессвумен Тулси Габбард.Читайте ПРАЙМ в нашем канале Telegram"Все заявления и комментарии администрации Байдена и Харрис с самого начала этого конфликта свидетельствуют о том, что их цель, по сути, разрушить Россию. Это одна из причин, по которой они поддерживали продолжение конфликта в течение такого долгого времени, а также сорвали попытки мирного урегулирования", — подчеркнула она.Как добавила бывшая конгрессвумен, украинский конфликт может быть разрешен посредством мирных переговоров при участии посредника. По ее словам, именно офис президента США Джо Байдена должен сподвигнуть президента Украины Владимира Зеленского к началу диалога.Президент России Владимир Путин неоднократо заявлял, что Россия икогда не была против мирных переговоров по украинскому вопросу, однако власти Киева запретили их на законодательном уровне. По словам Путина, западные страны хотели развалить Россию, разделив ее на части, подчинить ее себе и использовать ее ресурсы.

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