Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240404/spetsoperatsiya-na-ukraine-847062595.html
В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки
В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки - 04.04.2024, ПРАЙМ
В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки
Авантюрные действия со стороны даже одного из входящих в НАТО государств может привести к выходу конфликта на Украине за его географические армки, рассказал в... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T08:44+0300
2024-04-04T09:00+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нато
запад
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6d656a1f93a213bd7970d43a28e5b056.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Авантюрные действия со стороны даже одного из входящих в НАТО государств может привести к выходу конфликта на Украине за его географические армки, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", - заявил замминистра иностранных дел.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как добавил Грушко, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, демонстрируют готовность альянса выбрать путь эскалации в условиях, "когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение". По его словам, подобные высказывания в текущей сиутации недопустимы.Помимо этого, замминистра отметил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.
https://1prime.ru/20240404/makron-847061700.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6c9d6aeeacbf40e785caf9d62b9b8893.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато, запад, конфликт
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, ЗАПАД, конфликт
08:44 04.04.2024 (обновлено: 09:00 04.04.2024)
 
В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки

Замглавы МИД Грушко: кризис на Украине может выйти за свои географические рамки

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Авантюрные действия со стороны даже одного из входящих в НАТО государств может привести к выходу конфликта на Украине за его географические армки, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", - заявил замминистра иностранных дел.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Спровоцировать войну. Пушков раскрыл возможные планы Макрона
07:14
Кроме того, как добавил Грушко, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, демонстрируют готовность альянса выбрать путь эскалации в условиях, "когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение". По его словам, подобные высказывания в текущей сиутации недопустимы.
Помимо этого, замминистра отметил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.
НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТОЗАПАДконфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала