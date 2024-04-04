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В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки
В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки - 04.04.2024, ПРАЙМ
В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки
Авантюрные действия со стороны даже одного из входящих в НАТО государств может привести к выходу конфликта на Украине за его географические армки, рассказал в... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T08:44+0300
2024-04-04T08:44+0300
2024-04-04T09:00+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Авантюрные действия со стороны даже одного из входящих в НАТО государств может привести к выходу конфликта на Украине за его географические армки, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", - заявил замминистра иностранных дел.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как добавил Грушко, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, демонстрируют готовность альянса выбрать путь эскалации в условиях, "когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение". По его словам, подобные высказывания в текущей сиутации недопустимы.Помимо этого, замминистра отметил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, ЗАПАД, конфликт
В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки
Замглавы МИД Грушко: кризис на Украине может выйти за свои географические рамки
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Авантюрные действия со стороны даже одного из входящих в НАТО государств может привести к выходу конфликта на Украине за его географические армки, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", - заявил замминистра иностранных дел.
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Кроме того, как добавил Грушко, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, демонстрируют готовность альянса выбрать путь эскалации в условиях, "когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение". По его словам, подобные высказывания в текущей сиутации недопустимы.
Помимо этого, замминистра отметил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.
НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.