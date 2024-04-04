https://1prime.ru/20240404/spetsoperatsiya-na-ukraine-847062595.html

В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки

В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки - 04.04.2024, ПРАЙМ

В МИД заявили об угрозе выхода кризиса на Украине за географические рамки

Авантюрные действия со стороны даже одного из входящих в НАТО государств может привести к выходу конфликта на Украине за его географические армки, рассказал в... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T08:44+0300

2024-04-04T08:44+0300

2024-04-04T09:00+0300

спецоперация на украине

россия

украина

нато

запад

конфликт

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6d656a1f93a213bd7970d43a28e5b056.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Авантюрные действия со стороны даже одного из входящих в НАТО государств может привести к выходу конфликта на Украине за его географические армки, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", - заявил замминистра иностранных дел.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как добавил Грушко, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, демонстрируют готовность альянса выбрать путь эскалации в условиях, "когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение". По его словам, подобные высказывания в текущей сиутации недопустимы.Помимо этого, замминистра отметил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.

https://1prime.ru/20240404/makron-847061700.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато, запад, конфликт