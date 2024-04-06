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В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС

В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС - 06.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС

В город Орск в Оренбургской области по поручению главы МЧС России Александра Куренкова выслан дополнительный эшелон спасателей, говорится в сообщении в... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T14:47+0300

2024-04-06T14:47+0300

2024-04-06T14:53+0300

происшествия

россия

оренбургская область

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В город Орск в Оренбургской области по поручению главы МЧС России Александра Куренкова выслан дополнительный эшелон спасателей, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Так, согласно сообщению, на борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов Отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, а также плавсредства, техника высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты.Кроме того, мэр Оренбурга Сергей Салмин настоятельно призвал жителей эвакуироваться из подтопленных районов города. По его словам, тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских.Ранее в мэрии Орска Оренбургской области РИА Новости рассказали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.Отмечается, что на данный момент в Орске работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников.

https://1prime.ru/20240406/orsk-847135679.html

оренбургская область

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россия, оренбургская область