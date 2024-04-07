https://1prime.ru/20240407/situatsiya-847155652.html

Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области

Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области - 07.04.2024, ПРАЙМ

Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области

Президент России Владимир Путин вновь обсудил с главой МЧС Александром Куренковым сложившуюся в Оренбургской области в связи с паводком ситуацию, а возможное... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T14:03+0300

2024-04-07T14:03+0300

2024-04-07T14:12+0300

происшествия

владимир путин

оренбургская область

подтопление

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вновь обсудил с главой МЧС Александром Куренковым сложившуюся в Оренбургской области в связи с паводком ситуацию, а возможное подтопление территорий в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения", — заявил Песков. Пресс-секретарь добавил, что "президент в разговоре с Куренковым особо акцентировал и отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях". Песков также сообщил, что Путин провел телефонные разговоры и обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым."Путин провел телефонные разговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава государства обсудил с главами регионов развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды", — сказал пресс-секретарь.Песков отметил, что "в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванного аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений"."В этой связи была отмечена необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Президент отметил необходимость планомерной работы с населением по обсуждению необходимости заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды", - добавил представитель Кремля."Президент продолжает получать информацию с мест природных аномалий", - заключил Песков.

https://1prime.ru/20240407/kurenkov-847153469.html

оренбургская область

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владимир путин, оренбургская область, подтопление