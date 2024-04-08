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ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России - 08.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России
ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России - 08.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России
Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов – 53% и 39,6% соответственно, следует из "Обзора... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:03+0300
2024-04-08T16:13+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов – 53% и 39,6% соответственно, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ."Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка в марте обновила исторический максимум. Оборот биржевой торговли юанем превысил половину торгов – 53,0% (в феврале – 46,6%), его доля во внебиржевой торговле составила 39,6% (в феврале – 32,5%)", - говорится в обзоре.Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4% (в феврале – 52,8%). Во внебиржевом сегменте доля "токсичных" валют уменьшилась до 54,7% (в феврале – 59,8%).
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юань, новости
Банк России, юань, Новости
16:03 08.04.2024 (обновлено: 16:13 08.04.2024)
 
ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России

ЦБ: доля юаня в структуре валютного рынка России достигла исторического максимума

© fotolia.com / dacasdo% Юань
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© fotolia.com / dacasdo
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов – 53% и 39,6% соответственно, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка в марте обновила исторический максимум. Оборот биржевой торговли юанем превысил половину торгов – 53,0% (в феврале – 46,6%), его доля во внебиржевой торговле составила 39,6% (в феврале – 32,5%)", - говорится в обзоре.
Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4% (в феврале – 52,8%). Во внебиржевом сегменте доля "токсичных" валют уменьшилась до 54,7% (в феврале – 59,8%).
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