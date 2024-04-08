https://1prime.ru/20240408/bank-847193443.html
ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России
ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России - 08.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России
Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов – 53% и 39,6% соответственно, следует из "Обзора... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:03+0300
2024-04-08T16:03+0300
2024-04-08T16:13+0300
банк россии
юань
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_1319d6a7dcd78fca461adb80a4eeda90.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов – 53% и 39,6% соответственно, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ."Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка в марте обновила исторический максимум. Оборот биржевой торговли юанем превысил половину торгов – 53,0% (в феврале – 46,6%), его доля во внебиржевой торговле составила 39,6% (в феврале – 32,5%)", - говорится в обзоре.Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4% (в феврале – 52,8%). Во внебиржевом сегменте доля "токсичных" валют уменьшилась до 54,7% (в феврале – 59,8%).
https://1prime.ru/20240401/846919678.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_fcd802e59b469c08c4d4e4362312acbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, новости
Банк России, юань, Новости
ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России
ЦБ: доля юаня в структуре валютного рынка России достигла исторического максимума
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов – 53% и 39,6% соответственно, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка в марте обновила исторический максимум. Оборот биржевой торговли юанем превысил половину торгов – 53,0% (в феврале – 46,6%), его доля во внебиржевой торговле составила 39,6% (в феврале – 32,5%)", - говорится в обзоре.
Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4% (в феврале – 52,8%). Во внебиржевом сегменте доля "токсичных" валют уменьшилась до 54,7% (в феврале – 59,8%).
Юань упал против доллара США несмотря на признаки восстановления экономики