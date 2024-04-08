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ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России

ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России - 08.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил рекордную долю юаня в структуре валютного рынка России

Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов – 53% и 39,6% соответственно, следует из "Обзора... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:03+0300

2024-04-08T16:03+0300

2024-04-08T16:13+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов – 53% и 39,6% соответственно, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ."Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка в марте обновила исторический максимум. Оборот биржевой торговли юанем превысил половину торгов – 53,0% (в феврале – 46,6%), его доля во внебиржевой торговле составила 39,6% (в феврале – 32,5%)", - говорится в обзоре.Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4% (в феврале – 52,8%). Во внебиржевом сегменте доля "токсичных" валют уменьшилась до 54,7% (в феврале – 59,8%).

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