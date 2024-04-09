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На Западе предложили неожиданный план по России - 09.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240409/rossiya-847224156.html
На Западе предложили неожиданный план по России
На Западе предложили неожиданный план по России - 09.04.2024, ПРАЙМ
На Западе предложили неожиданный план по России
Западные страны должны последовать совету экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и начать переговоры с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:28+0300
2024-04-09T13:28+0300
спецоперация на украине
россия
германия
запад
мирные переговоры
украина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Западные страны должны последовать совету экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и начать переговоры с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.Ранее Шредер в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung отмечал, что немецким властям следует заняться проработкой дипломатических решений конфликта на Украине. По его словам, Франция также должна выступить за возобновление мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Единственный значимый голос, который немного иначе расставляет акценты, принадлежит бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. &lt;…&gt; По его мнению, Путин хочет закончить этот конфликт, и это нужно поддержать соответствующим образом". - заявил Кеппель.Он добавил, что западные страны должны смириться с мыслью о необходимости мирных переговоров с Россией на фоне скорого краха Украины.Путин ранее напомнил о публичном признании украинской стороны, что Киев упустил возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
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германия
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россия, германия, запад, мирные переговоры, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, мирные переговоры, УКРАИНА
13:28 09.04.2024
 
На Западе предложили неожиданный план по России

Журналист Кеппель призвал прислушаться к словам Шредера о переговорах с Россией

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Празднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Западные страны должны последовать совету экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и начать переговоры с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.
Ранее Шредер в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung отмечал, что немецким властям следует заняться проработкой дипломатических решений конфликта на Украине. По его словам, Франция также должна выступить за возобновление мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Единственный значимый голос, который немного иначе расставляет акценты, принадлежит бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. <…> По его мнению, Путин хочет закончить этот конфликт, и это нужно поддержать соответствующим образом". - заявил Кеппель.
Он добавил, что западные страны должны смириться с мыслью о необходимости мирных переговоров с Россией на фоне скорого краха Украины.
Путин ранее напомнил о публичном признании украинской стороны, что Киев упустил возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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10:43
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯГЕРМАНИЯЗАПАДмирные переговорыУКРАИНА
 
 
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