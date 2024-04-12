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В подполье заявили об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

В подполье заявили об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - 12.04.2024, ПРАЙМ

В подполье заявили об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Вечером 11 апреля на подконтрольную ВСУ часть Запорожской области пришелся прилет, вероятно, прилет был произведен в стороне завода "Мотор Сич", рассказал РИА... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:40+0300

2024-04-12T09:40+0300

2024-04-12T09:40+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Вечером 11 апреля на подконтрольную ВСУ часть Запорожской области пришелся прилет, вероятно, прилет был произведен в стороне завода "Мотор Сич", рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В девять вечера знатно прилетело в Запорожье... С направлением прилета пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода "Мотор Сич", - отметил координатор. Как добавил Лебедев, один из ударов пришелся по Кривому Рогу, в направлении Криворожской ТЭС. По его словам, наблюдались значительные перебои со светом.Координатор подполья резюмировал, что в том же направлении находится "военный городок". По его словам, один из ударов был с очень мощной детонацией.

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