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В подполье заявили об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В подполье заявили об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
В подполье заявили об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - 12.04.2024, ПРАЙМ
В подполье заявили об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Вечером 11 апреля на подконтрольную ВСУ часть Запорожской области пришелся прилет, вероятно, прилет был произведен в стороне завода "Мотор Сич", рассказал РИА... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:40+0300
2024-04-12T09:40+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Вечером 11 апреля на подконтрольную ВСУ часть Запорожской области пришелся прилет, вероятно, прилет был произведен в стороне завода "Мотор Сич", рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В девять вечера знатно прилетело в Запорожье... С направлением прилета пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода "Мотор Сич", - отметил координатор. Как добавил Лебедев, один из ударов пришелся по Кривому Рогу, в направлении Криворожской ТЭС. По его словам, наблюдались значительные перебои со светом.Координатор подполья резюмировал, что в том же направлении находится "военный городок". По его словам, один из ударов был с очень мощной детонацией.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
09:40 12.04.2024
 
В подполье заявили об ударе в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Подполье сообщило об ударе в Запорожье, в районе завода "Мотор Сич"

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Вечером 11 апреля на подконтрольную ВСУ часть Запорожской области пришелся прилет, вероятно, прилет был произведен в стороне завода "Мотор Сич", рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В девять вечера знатно прилетело в Запорожье... С направлением прилета пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода "Мотор Сич", - отметил координатор.
Как добавил Лебедев, один из ударов пришелся по Кривому Рогу, в направлении Криворожской ТЭС. По его словам, наблюдались значительные перебои со светом.
Координатор подполья резюмировал, что в том же направлении находится "военный городок". По его словам, один из ударов был с очень мощной детонацией.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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