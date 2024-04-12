Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, пишет СМИ - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240412/spetsoperatsiya-na-ukraine-847323543.html
У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, пишет СМИ
У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, пишет СМИ - 12.04.2024, ПРАЙМ
У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, пишет СМИ
Странам Европы нужно как можно скорее начать использование доходов от заблокированных российских активов для помощи Украине, а конгресс должен одобрить транш... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:59+0300
2024-04-12T09:59+0300
спецоперация на украине
сша
европа
украина
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Странам Европы нужно как можно скорее начать использование доходов от заблокированных российских активов для помощи Украине, а конгресс должен одобрить транш военной поддержки на 60 миллиардов долларов, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.Отмечается, что на фоне промедления с оказанием финансовой помощи Киеву как со стороны ЕС, так и со стороны конгресса администрация главы Белого дома начинает разочаровываться в своих союзниках.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, агенство пишет, что у руководства США не предусмотрен "план Б" на подобные случаи, кроме пакета помощи, выделение которого оттягивает Конгресс. Анонимный источник в Совете нацбезопасности США также заявил изданию, что Конгресс должен принять меры для одобрения транша.Кроме того, как отметил другой опрошенный изданием источник, европейские государства должны поставить Киеву больше собственных систем ПВО Patriot. Больше всего, утверждает собеседник агентства, Штаты беспокоятся насчет того, сможет ли Украина продолжать оберегать свое воздушное пространство.
https://1prime.ru/20240412/ukraine-847321544.html
сша
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, ЕВРОПА, УКРАИНА, военная помощь Украине
09:59 12.04.2024
 
У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, пишет СМИ

Bloomberg: США не предусмотрели "план Б" по оказанию поддержки Украине

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Странам Европы нужно как можно скорее начать использование доходов от заблокированных российских активов для помощи Украине, а конгресс должен одобрить транш военной поддержки на 60 миллиардов долларов, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.
Отмечается, что на фоне промедления с оказанием финансовой помощи Киеву как со стороны ЕС, так и со стороны конгресса администрация главы Белого дома начинает разочаровываться в своих союзниках.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Дуда вежливо "послал" Зеленского, пишут СМИ
09:22
Так, агенство пишет, что у руководства США не предусмотрен "план Б" на подобные случаи, кроме пакета помощи, выделение которого оттягивает Конгресс. Анонимный источник в Совете нацбезопасности США также заявил изданию, что Конгресс должен принять меры для одобрения транша.
Кроме того, как отметил другой опрошенный изданием источник, европейские государства должны поставить Киеву больше собственных систем ПВО Patriot. Больше всего, утверждает собеседник агентства, Штаты беспокоятся насчет того, сможет ли Украина продолжать оберегать свое воздушное пространство.
 
Спецоперация на УкраинеСШАЕВРОПАУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала