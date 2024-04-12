https://1prime.ru/20240412/spetsoperatsiya-na-ukraine-847323543.html

У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, пишет СМИ

У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, пишет СМИ - 12.04.2024, ПРАЙМ

У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, пишет СМИ

Странам Европы нужно как можно скорее начать использование доходов от заблокированных российских активов для помощи Украине, а конгресс должен одобрить транш... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:59+0300

2024-04-12T09:59+0300

2024-04-12T09:59+0300

спецоперация на украине

сша

европа

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Странам Европы нужно как можно скорее начать использование доходов от заблокированных российских активов для помощи Украине, а конгресс должен одобрить транш военной поддержки на 60 миллиардов долларов, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.Отмечается, что на фоне промедления с оказанием финансовой помощи Киеву как со стороны ЕС, так и со стороны конгресса администрация главы Белого дома начинает разочаровываться в своих союзниках.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, агенство пишет, что у руководства США не предусмотрен "план Б" на подобные случаи, кроме пакета помощи, выделение которого оттягивает Конгресс. Анонимный источник в Совете нацбезопасности США также заявил изданию, что Конгресс должен принять меры для одобрения транша.Кроме того, как отметил другой опрошенный изданием источник, европейские государства должны поставить Киеву больше собственных систем ПВО Patriot. Больше всего, утверждает собеседник агентства, Штаты беспокоятся насчет того, сможет ли Украина продолжать оберегать свое воздушное пространство.

https://1prime.ru/20240412/ukraine-847321544.html

сша

европа

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сша, европа, украина, военная помощь украине