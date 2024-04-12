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Лондон хочет ускорить развертывание лазерного оружия DragonFire, пишут СМИ

Лондон хочет ускорить развертывание лазерного оружия DragonFire, пишут СМИ - 12.04.2024, ПРАЙМ

Лондон хочет ускорить развертывание лазерного оружия DragonFire, пишут СМИ

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил желание ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire с возможностью передачи его... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T10:10+0300

2024-04-12T10:10+0300

2024-04-12T10:10+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил желание ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire с возможностью передачи его Украине, передает телеканал Sky News.Недавно Министерство обороны Великобритании опубликовало видео с испытаниями DragonFire, на котором демонстрируется разрушительная мощь этого оружия, способного выводить из строя лодки и "ослеплять" беспилотники.Тем не менее, представители Минобороны заявили, что оружие не планируется размещать непосредственно на территории Украины. Изначально предполагалось, что оружие DragonFire будет введено в строй в 2032 году, однако сейчас планируется его развертывание уже в 2027 году.Министр также отметил, что оружие может иметь значительное влияние на конфликт на Украине, и оно может быть установлено как на суше, так и на кораблях.Ранее британское издание Express также сообщило, что DragonFire способен "с высокой точностью" поразить монету в один фунт стерлингов с расстояния более одного километра.

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великобритания, украина, оружие, новости