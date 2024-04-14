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В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю - 14.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю
В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю - 14.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю
Произошедшее является серьезной эскалацией ближневосточного конфликта, однако атака Ирана по Израилю была вполне прогнозируема, поделился своим мнением с РИА... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T10:49+0300
2024-04-14T10:52+0300
россия
иран
израиль
ближний восток
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Произошедшее является серьезной эскалацией ближневосточного конфликта, однако атака Ирана по Израилю была вполне прогнозируема, поделился своим мнением с РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Ситуация, в принципе, прогнозируемая &lt;...&gt; после нападения на консульство Ирана в Дамаске... Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке", - заявил депутат агентству.Чена также отметил, что к росту напряжения в регионе привело нежелание сторон вовремя сесть за стол переговоров. Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
иран
израиль
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россия, иран, израиль, ближний восток
РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
10:49 14.04.2024 (обновлено: 10:52 14.04.2024)
 
В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю

Депутат Госдумы Чепа: удары Ирана по Израилю были прогнозируемыми

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Произошедшее является серьезной эскалацией ближневосточного конфликта, однако атака Ирана по Израилю была вполне прогнозируема, поделился своим мнением с РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Ситуация, в принципе, прогнозируемая <...> после нападения на консульство Ирана в Дамаске... Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке", - заявил депутат агентству.
Чена также отметил, что к росту напряжения в регионе привело нежелание сторон вовремя сесть за стол переговоров.
Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
 
РОССИЯИРАНИЗРАИЛЬБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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