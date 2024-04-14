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В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю

В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю - 14.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю

Произошедшее является серьезной эскалацией ближневосточного конфликта, однако атака Ирана по Израилю была вполне прогнозируема, поделился своим мнением с РИА... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T10:49+0300

2024-04-14T10:49+0300

2024-04-14T10:52+0300

россия

иран

израиль

ближний восток

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Произошедшее является серьезной эскалацией ближневосточного конфликта, однако атака Ирана по Израилю была вполне прогнозируема, поделился своим мнением с РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Ситуация, в принципе, прогнозируемая <...> после нападения на консульство Ирана в Дамаске... Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке", - заявил депутат агентству.Чена также отметил, что к росту напряжения в регионе привело нежелание сторон вовремя сесть за стол переговоров. Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

иран

израиль

ближний восток

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россия, иран, израиль, ближний восток