https://1prime.ru/20240417/ekonomika-847457857.html

В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики в экономике России

В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики в экономике России - 17.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики в экономике России

В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики экономики России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:52+0300

2024-04-17T12:52+0300

2024-04-17T13:23+0300

экономика

дмитрий песков

кремль

санкции против рф

экономика рф

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики экономики России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, свидетельствует ли положительная динамика экономики РФ о бесполезности западных санкций, Песков заявил, что не делал бы таких выводов. "Динамика экономики России действительно развивается позитивно. Надеемся, что это будет продолжаться. МВФ это фиксирует", — сказал он.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240417/sanktsii-847453035.html

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дмитрий песков, кремль, санкции против рф, экономика рф