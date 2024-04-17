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В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики в экономике России - 17.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики в экономике России
В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики в экономике России - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики в экономике России
В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики экономики России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:52+0300
2024-04-17T13:23+0300
экономика
дмитрий песков
кремль
санкции против рф
экономика рф
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики экономики России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, свидетельствует ли положительная динамика экономики РФ о бесполезности западных санкций, Песков заявил, что не делал бы таких выводов. "Динамика экономики России действительно развивается позитивно. Надеемся, что это будет продолжаться. МВФ это фиксирует", — сказал он.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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дмитрий песков, кремль, санкции против рф, экономика рф
Экономика, Дмитрий Песков, Кремль, санкции против РФ, экономика РФ
12:52 17.04.2024 (обновлено: 13:23 17.04.2024)
 
В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики в экономике России

Песков: в Кремле надеются, что позитивная динамика экономики будет продолжаться

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В Кремле надеются на продолжение позитивной динамики экономики России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, свидетельствует ли положительная динамика экономики РФ о бесполезности западных санкций, Песков заявил, что не делал бы таких выводов. "Динамика экономики России действительно развивается позитивно. Надеемся, что это будет продолжаться. МВФ это фиксирует", — сказал он.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
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ЭкономикаДмитрий ПесковКремльсанкции против РФэкономика РФ
 
 
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