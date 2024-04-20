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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина - 20.04.2024, ПРАЙМ

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина

В результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка в Белгородской области погибла беременная женщина и пострадали три человека, расскахал региона Вячеслав Гладков. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T13:31+0300

2024-04-20T13:31+0300

2024-04-20T13:34+0300

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БЕЛГОРОД, 20 апр - ПРАЙМ. В результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка в Белгородской области погибла беременная женщина и пострадали три человека, расскахал региона Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, как добавил губернатор, женщину с контузией и осколочным ранением бедер медики доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, а двум мужчинам была оказана помощь на месте. По его словам, от госпитализации они отказались. Также Гладков отметил, что среди повреждений числятся выбитые окна, посеченные фасады, кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях и двух легковых автомобилях. Как отметили в Минобороны, по состоянию на 13.00 20 апреля российские средства ПВО ликвидировали один украинский беспилотник над Белгородской областью.

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россия, белгородская область, пво, всу, украина