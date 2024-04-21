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Конфискацией активов России США перешли рубеж, заявили в Крыму - 21.04.2024, ПРАЙМ
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Конфискацией активов России США перешли рубеж, заявили в Крыму
Конфискацией активов России США перешли рубеж, заявили в Крыму - 21.04.2024, ПРАЙМ
Конфискацией активов России США перешли рубеж, заявили в Крыму
США, пытаясь конфисковать заблокированные российские активы, перешли рубеж, который изменит мировую финансовую систему, незападный же мир осознает необходимость | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T11:36+0300
2024-04-21T11:37+0300
россия
европа
сша
замороженные российские активы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – ПРАЙМ. США, пытаясь конфисковать заблокированные российские активы, перешли рубеж, который изменит мировую финансовую систему, незападный же мир осознает необходимость поиска альтернативных механизмом для сохранения богатства и новых путей роста, поделился своим мнением с РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла."Этого ждали, оценивали именно как рубеж, который поменяет мировую ситуацию. Весь незападный мир понимает необходимость создания альтернативных экономических механизмов, которые помогут гарантировать сохранность богатства и открыть новые пути его роста. И это уже не теория, а практическая необходимость. Старый мир заканчивается, новый рождается", - сказал он агентству. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДжаралла также добавил, что Запад, как финансовый, правовой и экономический центр, является основой всей современной мировой экономики. По его словам, западные страны устанавливают правила, регулируют мировые отношения и обладают абсолютным военным преимуществом.Как подчеркнул политический эксперт, конфискация российских активов показывает всему миру, как легко США и другие государства западного мира могут при необходимости украсть чужие деньги и применить силу против слабых. "По счастью, Россия не слаба. Украденные средства уже компенсированы ростом доходов за последние три года, а экономика базируется на прочном основании производства, а не спекуляции, торговле воздухом. Любопытно, что по некоторым данным, западные, в том числе американские средства, вложенные в нашу экономику, больше украденных. Какова будет их судьба – увидим", - резюмировал политолог. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
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россия, европа, сша, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕВРОПА, США, замороженные российские активы
11:36 21.04.2024 (обновлено: 11:37 21.04.2024)
 
Конфискацией активов России США перешли рубеж, заявили в Крыму

Эксперт Джаралла: конфискация активов РФ поменяет мировую финансовую ситуацию

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – ПРАЙМ. США, пытаясь конфисковать заблокированные российские активы, перешли рубеж, который изменит мировую финансовую систему, незападный же мир осознает необходимость поиска альтернативных механизмом для сохранения богатства и новых путей роста, поделился своим мнением с РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
"Этого ждали, оценивали именно как рубеж, который поменяет мировую ситуацию. Весь незападный мир понимает необходимость создания альтернативных экономических механизмов, которые помогут гарантировать сохранность богатства и открыть новые пути его роста. И это уже не теория, а практическая необходимость. Старый мир заканчивается, новый рождается", - сказал он агентству.
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Джаралла также добавил, что Запад, как финансовый, правовой и экономический центр, является основой всей современной мировой экономики. По его словам, западные страны устанавливают правила, регулируют мировые отношения и обладают абсолютным военным преимуществом.
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Европа не поддается давлению США по вопросу российских активов, пишет СМИ
07:07
Как подчеркнул политический эксперт, конфискация российских активов показывает всему миру, как легко США и другие государства западного мира могут при необходимости украсть чужие деньги и применить силу против слабых.
"По счастью, Россия не слаба. Украденные средства уже компенсированы ростом доходов за последние три года, а экономика базируется на прочном основании производства, а не спекуляции, торговле воздухом. Любопытно, что по некоторым данным, западные, в том числе американские средства, вложенные в нашу экономику, больше украденных. Какова будет их судьба – увидим", - резюмировал политолог.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
 
РОССИЯЕВРОПАСШАзамороженные российские активы
 
 
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