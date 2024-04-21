https://1prime.ru/20240421/spetsoperatsiya-na-ukraine-847552908.html

Помощь США ставит на Украине крест, заявили в Госдуме

Помощь США ставит на Украине крест, заявили в Госдуме - 21.04.2024, ПРАЙМ

Помощь США ставит на Украине крест, заявили в Госдуме

Новый пакет американской помощи Украине ставит на ней крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию, поделился своим мнением депутат Госдумы от... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T08:46+0300

2024-04-21T08:46+0300

2024-04-21T08:46+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

сша

военная помощь украине

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Новый пакет американской помощи Украине ставит на ней крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию, поделился своим мнением депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя принятый конгрессом законопроект о военной поддержке Киева. Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате."США будут поставлять ровно столько денег и оружия, сколько необходимо для уничтожения последнего украинца. Помощь США ставит крест на Украине как государстве, теперь это просто очередная американская колония. Без помощи США Украина больше не в состоянии существовать самостоятельно", - заявил Шеремет агентству РИА Новости. Как отметил парламентарий, в угрждан Украины есть два варианта: проявить волю и развернуть использовать западное вооружение против "продажной нацистской клики" или бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.

https://1prime.ru/20240420/ukraina-847549128.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад, сша, военная помощь украине, сво