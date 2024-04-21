https://1prime.ru/20240421/spetsoperatsiya-na-ukraine-847552908.html
Помощь США ставит на Украине крест, заявили в Госдуме
Помощь США ставит на Украине крест, заявили в Госдуме - 21.04.2024, ПРАЙМ
Помощь США ставит на Украине крест, заявили в Госдуме
Новый пакет американской помощи Украине ставит на ней крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию, поделился своим мнением депутат Госдумы от... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T08:46+0300
2024-04-21T08:46+0300
2024-04-21T08:46+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Новый пакет американской помощи Украине ставит на ней крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию, поделился своим мнением депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя принятый конгрессом законопроект о военной поддержке Киева. Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате."США будут поставлять ровно столько денег и оружия, сколько необходимо для уничтожения последнего украинца. Помощь США ставит крест на Украине как государстве, теперь это просто очередная американская колония. Без помощи США Украина больше не в состоянии существовать самостоятельно", - заявил Шеремет агентству РИА Новости. Как отметил парламентарий, в угрждан Украины есть два варианта: проявить волю и развернуть использовать западное вооружение против "продажной нацистской клики" или бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.
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россия, украина, запад, сша, военная помощь украине, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, США, военная помощь Украине, СВО
Помощь США ставит на Украине крест, заявили в Госдуме
Шеремет: помощь США ставит крест на Украине, окончательно превращая ее в колонию
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Новый пакет американской помощи Украине ставит на ней крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию, поделился своим мнением депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя принятый конгрессом законопроект о военной поддержке Киева.
Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
"США будут поставлять ровно столько денег и оружия, сколько необходимо для уничтожения последнего украинца. Помощь США ставит крест на Украине как государстве, теперь это просто очередная американская колония. Без помощи США Украина больше не в состоянии существовать самостоятельно", - заявил Шеремет агентству РИА Новости.
Как отметил парламентарий, в угрждан Украины есть два варианта: проявить волю и развернуть использовать западное вооружение против "продажной нацистской клики" или бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"