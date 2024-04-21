https://1prime.ru/20240421/ukraina--847554426.html

Во Франции раскритиковали новый транш помощи США Украине

Во Франции раскритиковали новый транш помощи США Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции раскритиковали новый транш помощи США Украине

Принятие палатой представителей США законопроекта о военной помощи Украине ничего не изменит, это приведет только к новым жертвам, поделился своим мнением лидер | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T11:05+0300

2024-04-21T11:05+0300

2024-04-21T11:19+0300

франция

украина

сша

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 21 апр - ПРАЙМ. Принятие палатой представителей США законопроекта о военной помощи Украине ничего не изменит, это приведет только к новым жертвам, поделился своим мнением лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо."Это голосование ничего не изменит, оно лишь приведет к новым жертвам! Чтобы послужить интересам финансовых хищников, которые наживаются на этой войне!" - написал политик на своей странице в соцсети X.Кроме того, он заявил, что "глубинное государство" (США - ред.) навязало курс на войну, "бесполезное принесение в жертву тысяч новых жизней украинцев". В этой связи Филиппо призвал французов не отправлять Украине ни денег, ни оружия, поскольку таким образом они "разрушают себя и подвергают опасности". Политик также призвал Францию покинуть НАТО, вступить в диалог с Россией и "как можно скорее устремиться к переговорам и миру".Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.

https://1prime.ru/20240401/frantsiya-846975153.html

франция

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, украина, сша, военная помощь украине