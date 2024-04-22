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В Швеции не исключили предоставление Киеву системы Patriot
В Швеции не исключили предоставление Киеву системы Patriot - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Швеции не исключили предоставление Киеву системы Patriot
Стокгольм может предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, отметил глава Минобороны Швеции Пол Юнсон, добавив, что страна сейчас полностью... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:21+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стокгольм может предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, отметил глава Минобороны Швеции Пол Юнсон, добавив, что страна сейчас полностью сосредоточена на военной помощи Украине."Я не исключаю такой возможности (поставок систем Patriot Киеву - ред.), но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах (в пользу Украины - ред.)", - цитирует министра издание Associated Press.Кроме того, по словам главы Минобороны, для уменьшения потребности Украины в Patriot Швеция намерена снабдить Киев другими системами вооружения.Ранее в начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://1prime.ru/20240422/gretsiya-847587345.html
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Вооружения, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, ВСУ, УКРАИНА, Patriot
В Швеции не исключили предоставление Киеву системы Patriot
Глава Минобороны Швеции не исключил, что страна может поставить Киеву системы Patriot
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стокгольм может предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, отметил глава Минобороны Швеции Пол Юнсон, добавив, что страна сейчас полностью сосредоточена на военной помощи Украине.
"Я не исключаю такой возможности (поставок систем Patriot Киеву - ред.), но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах (в пользу Украины - ред.)", - цитирует министра издание Associated Press
.
Кроме того, по словам главы Минобороны, для уменьшения потребности Украины в Patriot Швеция намерена снабдить Киев другими системами вооружения.
Ранее в начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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