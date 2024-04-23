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Греф оценил прогресс в обмене замороженными активами инвесторов - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Греф оценил прогресс в обмене замороженными активами инвесторов
Греф оценил прогресс в обмене замороженными активами инвесторов - 23.04.2024, ПРАЙМ
Греф оценил прогресс в обмене замороженными активами инвесторов
Большого прогресса в обмене замороженными активами частных инвесторов сейчас нет, пока есть точечные решения по разблокировке, заявил глава Сбербанка Герман... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T13:25+0300
2024-04-23T13:26+0300
россия
сбербанк
инвесторы
герман греф
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Большого прогресса в обмене замороженными активами частных инвесторов сейчас нет, пока есть точечные решения по разблокировке, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции. "Если говорить о замороженных активах, мне не кажется, что там какой-то большой прогресс может быть сейчас. Я знаю, что постепенно идет работа по разблокировке, но это пока точечные решения, скорее всего, в таком же режиме это все и будет продолжаться", - сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях от схемы по выкупу замороженных активов. "Что касается наших инвесторов, то я пока не могу сказать, потому что мы закроем реестр, я уже сказал, по состоянию на 11 июля, тогда мы сможем точно сказать, сколько у нас какого типа акционеров. Если судить по прошлому году, у нас порядка 17% было акционеров, чьи активы заморожены и средства от дивидендов которых поступают на счета типа "С",- добавил Греф, отвечая на вопрос, какая часть акций "Сбера" сейчас приходится на нерезидентов и какая заморожена на счетах типа "С". Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С". Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.
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россия, сбербанк, инвесторы, герман греф
РОССИЯ, Сбербанк, инвесторы, Герман Греф
13:25 23.04.2024 (обновлено: 13:26 23.04.2024)
 
Греф оценил прогресс в обмене замороженными активами инвесторов

Греф: большого прогресса в обмене замороженными активами частных инвесторов нет

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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Большого прогресса в обмене замороженными активами частных инвесторов сейчас нет, пока есть точечные решения по разблокировке, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.
"Если говорить о замороженных активах, мне не кажется, что там какой-то большой прогресс может быть сейчас. Я знаю, что постепенно идет работа по разблокировке, но это пока точечные решения, скорее всего, в таком же режиме это все и будет продолжаться", - сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях от схемы по выкупу замороженных активов.
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"Что касается наших инвесторов, то я пока не могу сказать, потому что мы закроем реестр, я уже сказал, по состоянию на 11 июля, тогда мы сможем точно сказать, сколько у нас какого типа акционеров. Если судить по прошлому году, у нас порядка 17% было акционеров, чьи активы заморожены и средства от дивидендов которых поступают на счета типа "С",- добавил Греф, отвечая на вопрос, какая часть акций "Сбера" сейчас приходится на нерезидентов и какая заморожена на счетах типа "С".
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С".
Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.
 
РОССИЯСбербанкинвесторыГерман Греф
 
 
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