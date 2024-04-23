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Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США
Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США - 23.04.2024, ПРАЙМ
Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США
В США еще никогда не было выступлений против политики Израиля в таком масштабе, какой разворачивается сейчас, для США это является новым, отметил сенатор... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T07:05+0300
2024-04-23T07:05+0300
2024-04-23T07:05+0300
алексей пушков
сша
израиль
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В США еще никогда не было выступлений против политики Израиля в таком масштабе, какой разворачивается сейчас, для США это является новым, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Он отметил, что президент Джо Байден уже осудил студенческие акции протеста, которые охватили многие университетские кампусы. При этом, вслед за либеральными СМИ, глава Белого дома охарактеризовал выступления как "антисемитские".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США", — подчеркнул Пушков.В Соединенных Штатах после обострения палестино-израильского противостояния осенью прошлого года регулярно проходят акции протеста против операции Израиля в секторе Газа и военной помощи США еврейскому государству. Наиболее ожесточенные протесты развернулись в последние недели в Колумбийском и Йельском университетах, задержаны десятки студентов.
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сша
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алексей пушков, сша, израиль
Алексей Пушков, США, ИЗРАИЛЬ
Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США
Пушков: в США еще не было протестов против Израиля таких масштабов
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ.
В США еще никогда не было выступлений против политики Израиля в таком масштабе, какой разворачивается сейчас, для США это является новым, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что президент Джо Байден уже осудил студенческие акции протеста, которые охватили многие университетские кампусы. При этом, вслед за либеральными СМИ, глава Белого дома охарактеризовал выступления как "антисемитские".
"Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США", — подчеркнул Пушков.
США заключат сделки по оружию для Израиля на миллиард долларов, пишут СМИ
В Соединенных Штатах после обострения палестино-израильского противостояния осенью прошлого года регулярно проходят акции протеста против операции Израиля в секторе Газа и военной помощи США еврейскому государству. Наиболее ожесточенные протесты развернулись в последние недели в Колумбийском и Йельском университетах, задержаны десятки студентов.