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Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США

Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США - 23.04.2024, ПРАЙМ

Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США

В США еще никогда не было выступлений против политики Израиля в таком масштабе, какой разворачивается сейчас, для США это является новым, отметил сенатор... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T07:05+0300

2024-04-23T07:05+0300

2024-04-23T07:05+0300

алексей пушков

сша

израиль

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В США еще никогда не было выступлений против политики Израиля в таком масштабе, какой разворачивается сейчас, для США это является новым, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Он отметил, что президент Джо Байден уже осудил студенческие акции протеста, которые охватили многие университетские кампусы. При этом, вслед за либеральными СМИ, глава Белого дома охарактеризовал выступления как "антисемитские".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США", — подчеркнул Пушков.В Соединенных Штатах после обострения палестино-израильского противостояния осенью прошлого года регулярно проходят акции протеста против операции Израиля в секторе Газа и военной помощи США еврейскому государству. Наиболее ожесточенные протесты развернулись в последние недели в Колумбийском и Йельском университетах, задержаны десятки студентов.

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сша

израиль

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алексей пушков, сша, израиль