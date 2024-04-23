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Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США
Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США - 23.04.2024, ПРАЙМ
Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США
В США еще никогда не было выступлений против политики Израиля в таком масштабе, какой разворачивается сейчас, для США это является новым, отметил сенатор... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T07:05+0300
2024-04-23T07:05+0300
алексей пушков
сша
израиль
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В США еще никогда не было выступлений против политики Израиля в таком масштабе, какой разворачивается сейчас, для США это является новым, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Он отметил, что президент Джо Байден уже осудил студенческие акции протеста, которые охватили многие университетские кампусы. При этом, вслед за либеральными СМИ, глава Белого дома охарактеризовал выступления как "антисемитские".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США", — подчеркнул Пушков.В Соединенных Штатах после обострения палестино-израильского противостояния осенью прошлого года регулярно проходят акции протеста против операции Израиля в секторе Газа и военной помощи США еврейскому государству. Наиболее ожесточенные протесты развернулись в последние недели в Колумбийском и Йельском университетах, задержаны десятки студентов.
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сша
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алексей пушков, сша, израиль
Алексей Пушков, США, ИЗРАИЛЬ
07:05 23.04.2024
 
Пушков оценил масштабы антиизраильских протестов в США

Пушков: в США еще не было протестов против Израиля таких масштабов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В США еще никогда не было выступлений против политики Израиля в таком масштабе, какой разворачивается сейчас, для США это является новым, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что президент Джо Байден уже осудил студенческие акции протеста, которые охватили многие университетские кампусы. При этом, вслед за либеральными СМИ, глава Белого дома охарактеризовал выступления как "антисемитские".
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"Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США", — подчеркнул Пушков.
Морской пехотинец бежит со 100-фунтовым инертным гаубичным снарядом - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
США заключат сделки по оружию для Израиля на миллиард долларов, пишут СМИ
19 апреля, 13:00
В Соединенных Штатах после обострения палестино-израильского противостояния осенью прошлого года регулярно проходят акции протеста против операции Израиля в секторе Газа и военной помощи США еврейскому государству. Наиболее ожесточенные протесты развернулись в последние недели в Колумбийском и Йельском университетах, задержаны десятки студентов.
 
Алексей ПушковСШАИЗРАИЛЬ
 
 
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