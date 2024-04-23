https://1prime.ru/20240423/shveytsariya-847604709.html

Сумма российских активов в Швейцарии сократилась на 1,86 миллиарда долларов

Сумма российских активов в Швейцарии сократилась на 1,86 миллиарда долларов - 23.04.2024, ПРАЙМ

Сумма российских активов в Швейцарии сократилась на 1,86 миллиарда долларов

Сумма российских активов, замороженных в Швейцарии, сократилась на 1,86 миллиарда долларов по сравнению с декабрем 2022 года, до 6,35 миллиарда долларов из-за... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:31+0300

2024-04-23T10:31+0300

2024-04-23T11:20+0300

россия

швейцария

замороженные российские активы

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ЖЕНЕВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сумма российских активов, замороженных в Швейцарии, сократилась на 1,86 миллиарда долларов по сравнению с декабрем 2022 года, до 6,35 миллиарда долларов из-за падения стоимости некоторых активов вследствие санкций, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "По состоянию на 31 декабря 2023 года стоимость активов, замороженных в результате санкций, введенных против России, составила 5,8 миллиарда франков (6,35 миллиарда долларов - ред.). Это на 1,7 миллиарда франков (1,86 миллиарда долларов - ред.) меньше суммы, объявленной в декабре 2022 года. Эта разница объясняется обесцениванием ценных бумаг. На сегодняшний день дополнительно заморожено 17 объектов недвижимости в семи кантонах", - сказано в документе.Отмечается, что в 2023 году Швейцария заморозила российские активы на сумму 635 миллионов долларов, а также два объекта недвижимости, спортивные и роскошные автомобили, мебель и инструменты, принадлежащие физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции."Следует отличать замороженные активы от резервов и активов ЦБ РФ в Швейцарии, общая сумма которых на сегодняшний день составляет, по текущему обменному курсу, 7,24 миллиарда франков (около 7,9 миллиарда долларов - ред.). Операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, запрещены с 25 марта 2022 года", - уточняется в заявлении.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн также готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://1prime.ru/20240422/aktivy-847564811.html

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россия, швейцария, замороженные российские активы