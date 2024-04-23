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"Недалекие и алчные". Медведчук высказался о руководстве Украины

"Недалекие и алчные". Медведчук высказался о руководстве Украины - 23.04.2024, ПРАЙМ

"Недалекие и алчные". Медведчук высказался о руководстве Украины

В настоящее время Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители. Об этом в статье для РИА Новости написал лидер запрещенной на Украине партии... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T09:51+0300

2024-04-23T09:51+0300

2024-04-23T09:51+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В настоящее время Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители. Об этом в статье для РИА Новости написал лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо", - написал он.По словам Медведчука, Украина не была образована как самостоятельное государство, а входила в состав Российской империи и обрела независимость в 1991 году.Кроме того, этнические русские не приходили завоевывать Украину, обычно украинцы сами просили их освободить от поляков, шведов, немцев, турок."Что представляли собой граждане Украины в 1991 году? Были ли они все этническими украинцами, а те из них, кто были, говорили ли они на украинском языке? Нацистская пропаганда объявляет это тяжелым наследием "советской оккупации", но это бред. Этнические русские не приходили завоевывать Украину. Обычно украинцы сами просили их освободить от поляков, шведов, немцев, турок", - написал политик.Медведчук также считает, что присоединение украинских земель к России прошло легко из-за того, что русские и украинцы имели одинаковый образ жизни, а украинский национализм был "панской забавой". В настоящее время ситуация повторяется, и Украиной правят безумные, недальновидные и жадные правители, которые не уважают своих граждан, заключил он.

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