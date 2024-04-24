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Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене - 24.04.2024, ПРАЙМ
Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов обвиняется только в получении взятки. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Иванова Мурад Мусаев. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T13:45+0300
2024-04-24T13:48+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов обвиняется только в получении взятки. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Иванова Мурад Мусаев.Ранее официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову задали вопрос о публикациях, согласно которым Иванов подозревается в государственной измене."Никаких других обвинений кроме объявленного обвинения во взятке там нет. Других комментариев в настоящее время не даём, исходя из соображений адвокатской тайны", - отметил Мусаев.Басманный суд Москвы в среду принял решение арестовать заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова.Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного кодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.
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РОССИЯ, суд, Новости
13:45 24.04.2024 (обновлено: 13:48 24.04.2024)
 
Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене

Адвокат: Тимур Иванов обвиняется только в получении взятки, госизмены в деле нет

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов обвиняется только в получении взятки. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Иванова Мурад Мусаев.
Ранее официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову задали вопрос о публикациях, согласно которым Иванов подозревается в государственной измене.
"Никаких других обвинений кроме объявленного обвинения во взятке там нет. Других комментариев в настоящее время не даём, исходя из соображений адвокатской тайны", - отметил Мусаев.
Басманный суд Москвы в среду принял решение арестовать заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова.
Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного кодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.
Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова
Вчера, 23:09
 
РОССИЯсудНовости
 
 
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