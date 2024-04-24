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Щедро! Фон дер Ляйен похвалила финский забор на границе с Россией - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Щедро! Фон дер Ляйен похвалила финский забор на границе с Россией
Щедро! Фон дер Ляйен похвалила финский забор на границе с Россией - 24.04.2024, ПРАЙМ
Щедро! Фон дер Ляйен похвалила финский забор на границе с Россией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно оценила забор на границе Финляндии и России и пообещала, что Евросоюз поддержит Хельсинки в борьбе против... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T16:56+0300
2024-04-24T16:59+0300
политика
финляндия
миграция
россия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно оценила забор на границе Финляндии и России и пообещала, что Евросоюз поддержит Хельсинки в борьбе против инструментальной миграции, пишет финская газета Karjalainen.Ранее фон дер Ляйен посетила восточную границу Финляндии вместе с премьер-министром Петтери Орпо с целью ознакомления с пилотным проектом пограничного забора протяженностью около трех километров, построенным у пограничного перехода Иматра.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПосле визита глава ЕК похвалила Финляндию и заявила, что эта страна может служить образцом для подражания в плане подхода к обеспечению безопасности."Остальной Европе стоит быть “более финской” в вопросах безопасности", - отметила она.По ее словам, Евросоюз уже направил Финляндии пограничников и оборудование для наблюдения, чтобы улучшить работу границы. Поддержка блока в этом финансовом периоде вырастет до 230 миллионов евро, заключила глава ЕК.Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.По информации финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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финляндия, миграция, россия, урсула фон дер ляйен
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, миграция, РОССИЯ, Урсула фон дер Ляйен
16:56 24.04.2024 (обновлено: 16:59 24.04.2024)
 
Щедро! Фон дер Ляйен похвалила финский забор на границе с Россией

Karjalainen: фон дер Ляйен понравился забор на границе Финляндии и России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно оценила забор на границе Финляндии и России и пообещала, что Евросоюз поддержит Хельсинки в борьбе против инструментальной миграции, пишет финская газета Karjalainen.
Ранее фон дер Ляйен посетила восточную границу Финляндии вместе с премьер-министром Петтери Орпо с целью ознакомления с пилотным проектом пограничного забора протяженностью около трех километров, построенным у пограничного перехода Иматра.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
После визита глава ЕК похвалила Финляндию и заявила, что эта страна может служить образцом для подражания в плане подхода к обеспечению безопасности.
"Остальной Европе стоит быть “более финской” в вопросах безопасности", - отметила она.
По ее словам, Евросоюз уже направил Финляндии пограничников и оборудование для наблюдения, чтобы улучшить работу границы. Поддержка блока в этом финансовом периоде вырастет до 230 миллионов евро, заключила глава ЕК.
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Вчера, 10:51
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По информации финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯмиграцияРОССИЯУрсула фон дер Ляйен
 
 
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