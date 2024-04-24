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Щедро! Фон дер Ляйен похвалила финский забор на границе с Россией
Щедро! Фон дер Ляйен похвалила финский забор на границе с Россией - 24.04.2024, ПРАЙМ
Щедро! Фон дер Ляйен похвалила финский забор на границе с Россией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно оценила забор на границе Финляндии и России и пообещала, что Евросоюз поддержит Хельсинки в борьбе против... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T16:56+0300
2024-04-24T16:56+0300
2024-04-24T16:59+0300
политика
финляндия
миграция
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно оценила забор на границе Финляндии и России и пообещала, что Евросоюз поддержит Хельсинки в борьбе против инструментальной миграции, пишет финская газета Karjalainen.Ранее фон дер Ляйен посетила восточную границу Финляндии вместе с премьер-министром Петтери Орпо с целью ознакомления с пилотным проектом пограничного забора протяженностью около трех километров, построенным у пограничного перехода Иматра.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПосле визита глава ЕК похвалила Финляндию и заявила, что эта страна может служить образцом для подражания в плане подхода к обеспечению безопасности."Остальной Европе стоит быть “более финской” в вопросах безопасности", - отметила она.По ее словам, Евросоюз уже направил Финляндии пограничников и оборудование для наблюдения, чтобы улучшить работу границы. Поддержка блока в этом финансовом периоде вырастет до 230 миллионов евро, заключила глава ЕК.Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.По информации финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.Полный текст читайте на ИноСМИ >>
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финляндия, миграция, россия, урсула фон дер ляйен
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, миграция, РОССИЯ, Урсула фон дер Ляйен
Щедро! Фон дер Ляйен похвалила финский забор на границе с Россией
Karjalainen: фон дер Ляйен понравился забор на границе Финляндии и России
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно оценила забор на границе Финляндии и России и пообещала, что Евросоюз поддержит Хельсинки в борьбе против инструментальной миграции, пишет финская газета Karjalainen
.
Ранее фон дер Ляйен посетила восточную границу Финляндии вместе с премьер-министром Петтери Орпо с целью ознакомления с пилотным проектом пограничного забора протяженностью около трех километров, построенным у пограничного перехода Иматра.
После визита глава ЕК похвалила Финляндию и заявила, что эта страна может служить образцом для подражания в плане подхода к обеспечению безопасности.
"Остальной Европе стоит быть “более финской” в вопросах безопасности", - отметила она.
По ее словам, Евросоюз уже направил Финляндии пограничников и оборудование для наблюдения, чтобы улучшить работу границы. Поддержка блока в этом финансовом периоде вырастет до 230 миллионов евро, заключила глава ЕК.
Глава ЕК рассказала, что необходимо европейскому рынку
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По информации финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.