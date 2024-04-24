https://1prime.ru/20240424/kriptovalyuty-847648935.html
Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране
Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране - 24.04.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране
Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:35+0300
2024-04-24T12:35+0300
2024-04-24T12:35+0300
криптовалюта
росфинмониторинг
операции с криптовалютой
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "Расчеты у нас запрещены законом, но владение (криптовалютой - ред.) не запрещено. Это может быть только приблизительная цифра - много видов криптовалют, много обменников, здесь не хотелось бы озвучивать конкретную цифру. Я бы сказал, что точно снижения оборота нет, тенденция к росту", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". "В целом оборот криптовалют год от года, квартал от квартала увеличивается. Было некое падение в 2022 году, но затем рост возобновился. Это также является одной из причин необходимости регулирования, потому что рынок так или иначе развивается, хотим мы этого или не хотим - физические и юридические лица владеют криптовалютой, пользуются ей", - ответил Негляд на просьбу агентства оценить оборот криптовалют в РФ в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.
https://1prime.ru/20240408/kriptovalyuty-847179366.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_98ec3e024ddf2fb159485a6b5df94f95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росфинмониторинг, операции с криптовалютой
Криптовалюта, Росфинмониторинг, операции с криптовалютой
Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране
Негляд: Росфинмониторинг видит тенденцию к росту оборота криптовалют в стране
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Расчеты у нас запрещены законом, но владение (криптовалютой - ред.) не запрещено. Это может быть только приблизительная цифра - много видов криптовалют, много обменников, здесь не хотелось бы озвучивать конкретную цифру. Я бы сказал, что точно снижения оборота нет, тенденция к росту", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
"В целом оборот криптовалют год от года, квартал от квартала увеличивается. Было некое падение в 2022 году, но затем рост возобновился. Это также является одной из причин необходимости регулирования, потому что рынок так или иначе развивается, хотим мы этого или не хотим - физические и юридические лица владеют криптовалютой, пользуются ей", - ответил Негляд на просьбу агентства оценить оборот криптовалют в РФ в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.
ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах