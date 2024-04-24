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Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране

Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране - 24.04.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране

Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:35+0300

2024-04-24T12:35+0300

2024-04-24T12:35+0300

криптовалюта

росфинмониторинг

операции с криптовалютой

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "Расчеты у нас запрещены законом, но владение (криптовалютой - ред.) не запрещено. Это может быть только приблизительная цифра - много видов криптовалют, много обменников, здесь не хотелось бы озвучивать конкретную цифру. Я бы сказал, что точно снижения оборота нет, тенденция к росту", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". "В целом оборот криптовалют год от года, квартал от квартала увеличивается. Было некое падение в 2022 году, но затем рост возобновился. Это также является одной из причин необходимости регулирования, потому что рынок так или иначе развивается, хотим мы этого или не хотим - физические и юридические лица владеют криптовалютой, пользуются ей", - ответил Негляд на просьбу агентства оценить оборот криптовалют в РФ в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.

https://1prime.ru/20240408/kriptovalyuty-847179366.html

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росфинмониторинг, операции с криптовалютой