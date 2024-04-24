Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране - 24.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20240424/kriptovalyuty-847648935.html
Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране
Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране - 24.04.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране
Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:35+0300
2024-04-24T12:35+0300
криптовалюта
росфинмониторинг
операции с криптовалютой
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "Расчеты у нас запрещены законом, но владение (криптовалютой - ред.) не запрещено. Это может быть только приблизительная цифра - много видов криптовалют, много обменников, здесь не хотелось бы озвучивать конкретную цифру. Я бы сказал, что точно снижения оборота нет, тенденция к росту", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". "В целом оборот криптовалют год от года, квартал от квартала увеличивается. Было некое падение в 2022 году, но затем рост возобновился. Это также является одной из причин необходимости регулирования, потому что рынок так или иначе развивается, хотим мы этого или не хотим - физические и юридические лица владеют криптовалютой, пользуются ей", - ответил Негляд на просьбу агентства оценить оборот криптовалют в РФ в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.
https://1prime.ru/20240408/kriptovalyuty-847179366.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_98ec3e024ddf2fb159485a6b5df94f95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росфинмониторинг, операции с криптовалютой
Криптовалюта, Росфинмониторинг, операции с криптовалютой
12:35 24.04.2024
 
Росфинмониторинг отметил тенденцию к росту оборота криптовалют в стране

Негляд: Росфинмониторинг видит тенденцию к росту оборота криптовалют в стране

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Расчеты у нас запрещены законом, но владение (криптовалютой - ред.) не запрещено. Это может быть только приблизительная цифра - много видов криптовалют, много обменников, здесь не хотелось бы озвучивать конкретную цифру. Я бы сказал, что точно снижения оборота нет, тенденция к росту", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
"В целом оборот криптовалют год от года, квартал от квартала увеличивается. Было некое падение в 2022 году, но затем рост возобновился. Это также является одной из причин необходимости регулирования, потому что рынок так или иначе развивается, хотим мы этого или не хотим - физические и юридические лица владеют криптовалютой, пользуются ей", - ответил Негляд на просьбу агентства оценить оборот криптовалют в РФ в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах
8 апреля, 11:35
 
КриптовалютаРосфинмониторингоперации с криптовалютой
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала