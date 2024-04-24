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"С Западом что-то не так". Кулеба оценил достижения российского ОПК

"С Западом что-то не так". Кулеба оценил достижения российского ОПК - 24.04.2024, ПРАЙМ

"С Западом что-то не так". Кулеба оценил достижения российского ОПК

При сравнении последних достижений ОПК России и Запада кажется, что с Западом не все в порядке. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T17:27+0300

2024-04-24T17:27+0300

2024-04-24T17:27+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. При сравнении последних достижений ОПК России и Запада кажется, что с Западом не все в порядке. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием Guardian."Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании оборонно-промышленной базы за два года... и чего достиг Запад, я думаю, что у Запада что-то не так", - сказал он.По словам Кулебы, союзники Украины вряд ли достигнут пика военно-промышленного производства к концу 2024 года.В то же время, по данным газеты New York Times, Россия предприняла усилия для преодоления последствий санкций, наложенных Западом, и успешно увеличила выпуск ракет и боеприпасов, превзойдя США и Европу.Россия считает, что поставки оружия на Украину только затрудняют процесс урегулирования конфликта, втягивают НАТО в конфликт и являются причиной обострения ситуации.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что для России любые поставки оружия на Украину являются законной целью, и обвинил США и НАТО в непосредственном вовлечении в конфликт.

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