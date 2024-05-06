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Си Цзиньпин призвал ЕС вместе противодействовать эскалации на Украине

Си Цзиньпин призвал ЕС вместе противодействовать эскалации на Украине - 06.05.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал ЕС вместе противодействовать эскалации на Украине

Китай, Франция и Европейский союз должны вместе противодействовать эскалации ситуации на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова приводит МИД... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T16:47+0300

2024-05-06T16:47+0300

2024-05-06T16:47+0300

спецоперация на украине

си цзиньпин

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ПЕКИН, 6 мая - ПРАЙМ. Китай, Франция и Европейский союз должны вместе противодействовать эскалации ситуации на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова приводит МИД страны.Китайский лидер 6 мая встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Как отмечают в опубликованном внешнеполитическим ведомством КНР заявлении, Си Цзиньпин подчеркнул желание Пекина, Парижа и Брюсселя разрешить конфликт на Украине."Трем сторонам необходимо совместно содействовать распространению побочных эффектов и эскалации боевых действий, создать условия для мирных переговоров, обеспечить международную энергетическую и продовольственную безопасность, а также поддерживать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок", - сказал председатель КНР.Он также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта, однако работает над содействием мирным переговорам.

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китай

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си цзиньпин, китай, франция, ес