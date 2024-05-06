Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал ЕС вместе противодействовать эскалации на Украине - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240506/spetsoperatsiya-847948576.html
Си Цзиньпин призвал ЕС вместе противодействовать эскалации на Украине
Си Цзиньпин призвал ЕС вместе противодействовать эскалации на Украине - 06.05.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал ЕС вместе противодействовать эскалации на Украине
Китай, Франция и Европейский союз должны вместе противодействовать эскалации ситуации на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова приводит МИД... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:47+0300
2024-05-06T16:47+0300
спецоперация на украине
си цзиньпин
китай
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/10/840991011_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_961a9597dbb52b1668a8451e61a647a1.jpg
ПЕКИН, 6 мая - ПРАЙМ. Китай, Франция и Европейский союз должны вместе противодействовать эскалации ситуации на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова приводит МИД страны.Китайский лидер 6 мая встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Как отмечают в опубликованном внешнеполитическим ведомством КНР заявлении, Си Цзиньпин подчеркнул желание Пекина, Парижа и Брюсселя разрешить конфликт на Украине."Трем сторонам необходимо совместно содействовать распространению побочных эффектов и эскалации боевых действий, создать условия для мирных переговоров, обеспечить международную энергетическую и продовольственную безопасность, а также поддерживать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок", - сказал председатель КНР.Он также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта, однако работает над содействием мирным переговорам.
https://1prime.ru/20240505/padenie-847922768.html
китай
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/10/840991011_193:0:1701:1131_1920x0_80_0_0_8fb1722bd424ad753b3d43ba2b1de75f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
си цзиньпин, китай, франция, ес
Спецоперация на Украине, Си Цзиньпин, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ЕС
16:47 06.05.2024
 
Си Цзиньпин призвал ЕС вместе противодействовать эскалации на Украине

Си Цзиньпин: Китаю, Франции и ЕС следует вместе противодействовать эскалации на Украине

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЦеремония отлета председателя КНР Си Цзиньпина из России
Церемония отлета председателя КНР Си Цзиньпина из России - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 6 мая - ПРАЙМ. Китай, Франция и Европейский союз должны вместе противодействовать эскалации ситуации на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова приводит МИД страны.
Китайский лидер 6 мая встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как отмечают в опубликованном внешнеполитическим ведомством КНР заявлении, Си Цзиньпин подчеркнул желание Пекина, Парижа и Брюсселя разрешить конфликт на Украине.
"Трем сторонам необходимо совместно содействовать распространению побочных эффектов и эскалации боевых действий, создать условия для мирных переговоров, обеспечить международную энергетическую и продовольственную безопасность, а также поддерживать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок", - сказал председатель КНР.
Он также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта, однако работает над содействием мирным переговорам.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
Без препятствий. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
Вчера, 11:55
 
Спецоперация на УкраинеСи ЦзиньпинКИТАЙФРАНЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала