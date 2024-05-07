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У Тольяттинского завода автокомпонентов может смениться владелец, пишет СМИ

У Тольяттинского завода автокомпонентов может смениться владелец, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ

У Тольяттинского завода автокомпонентов может смениться владелец, пишет СМИ

Тольяттинский завод автокомпонентов, принадлежавший ушедшей из России французской компании Faurecia, может сменить владельца, пишет "Коммерсант". | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:19+0300

2024-05-07T11:19+0300

2024-05-07T11:19+0300

экономика

ушедшие компании

авто

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Тольяттинский завод автокомпонентов, принадлежавший ушедшей из России французской компании Faurecia, может сменить владельца, пишет "Коммерсант".По данным издания, бывшие топ-менеджеры Faurecia могут продать 70% бизнеса структуре, связанной с ГК "Автокомпонент", которая ранее владела этим заводом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, заказы АвтоВАЗа должны обеспечить на продукцию завода спрос, однако у автоконцерна ранее были споры с "Автокомпонентом" из-за сроков поставок.Ранее ФАС разрешила нижегородскому АО "Автокомпонент групп" приобрести 70% АО "АФТ-Интерьеры" — производителя автокомпонентов, который управляет площадкой в Тольятти, ранее принадлежавшей Faurecia.Ранее, в январе, Faurecia перешла структуре своих бывших топ-менеджеров "Формат Инвест".Ранее предприятие поставляло приборные и дверные панели, а также центральные консоли производителям Renault, Nissan, АвтоВАЗу и УАЗу. После ухода иностранных производителей в 2022 году и снижения спроса площадка приостанавливала работу и сотрудничество с УАЗом заморозила.

https://1prime.ru/20240502/lada-847842086.html

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ушедшие компании, авто