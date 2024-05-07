https://1prime.ru/20240507/neft-847970583.html

"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов

"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов - 07.05.2024, ПРАЙМ

"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов

Великобритания в 2023 году ввела полный запрет на импорт нефти из России, однако придумала, как его обойти, следует из материалов агентства РИА Новости. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T12:51+0300

2024-05-07T12:51+0300

2024-05-07T12:51+0300

энергетика

россия

нефть

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/84141/98/841419826_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_4a38bb86f65574c30d5a65e329565de9.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Великобритания в 2023 году ввела полный запрет на импорт нефти из России, однако придумала, как его обойти, следует из материалов агентства РИА Новости.Ранее издание The Guardian со ссылкой на общественную организацию Global Witness сообщало, что Британтиня импортировала 5,2 миллиона баррелей "черного золота", баррелей и каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российского сырья. Как говорила представитель Global Witness Лейла Стенли, нефть переработанная за пределами России, под санкции не попала. Кремль, таким образом заработал свыше 100 миллионов фунтов стерлингов.Так, Великобритания покупает переработанную нефть из России в обход собственных санкций и не спешит отказываться от выгодной схемы."Санкции и прочие ограничения создали определенные условия для получения большей доходности на сером рынке. Эти законы никто не собирался соблюдать", - заявил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

https://1prime.ru/20240506/neft-847952985.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, великобритания