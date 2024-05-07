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"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов
"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов - 07.05.2024, ПРАЙМ
"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов
Великобритания в 2023 году ввела полный запрет на импорт нефти из России, однако придумала, как его обойти, следует из материалов агентства РИА Новости. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:51+0300
2024-05-07T12:51+0300
2024-05-07T12:51+0300
энергетика
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Великобритания в 2023 году ввела полный запрет на импорт нефти из России, однако придумала, как его обойти, следует из материалов агентства РИА Новости.Ранее издание The Guardian со ссылкой на общественную организацию Global Witness сообщало, что Британтиня импортировала 5,2 миллиона баррелей "черного золота", баррелей и каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российского сырья. Как говорила представитель Global Witness Лейла Стенли, нефть переработанная за пределами России, под санкции не попала. Кремль, таким образом заработал свыше 100 миллионов фунтов стерлингов.Так, Великобритания покупает переработанную нефть из России в обход собственных санкций и не спешит отказываться от выгодной схемы."Санкции и прочие ограничения создали определенные условия для получения большей доходности на сером рынке. Эти законы никто не собирался соблюдать", - заявил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
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Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов
РИА Новости: Великобритания заплатила за российскую нефть 2,2 миллиарда фунтов
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Великобритания в 2023 году ввела полный запрет на импорт нефти из России, однако придумала, как его обойти, следует из материалов агентства РИА Новости
.
Ранее издание The Guardian со ссылкой на общественную организацию Global Witness сообщало, что Британтиня импортировала 5,2 миллиона баррелей "черного золота", баррелей и каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российского сырья. Как говорила представитель Global Witness Лейла Стенли, нефть переработанная за пределами России, под санкции не попала. Кремль, таким образом заработал свыше 100 миллионов фунтов стерлингов.
Так, Великобритания покупает переработанную нефть из России в обход собственных санкций и не спешит отказываться от выгодной схемы.
"Санкции и прочие ограничения создали определенные условия для получения большей доходности на сером рынке. Эти законы никто не собирался соблюдать", - заявил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
Россия вдвое нарастила доходы от нефти, пишет СМИ