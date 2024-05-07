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Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ выросли в апреле
Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ выросли в апреле - 07.05.2024, ПРАЙМ
Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ выросли в апреле
Объем торгов топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в апреле увеличился на 42,9% в годовом выражении и составил 3,203... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:38+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Объем торгов топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в апреле увеличился на 42,9% в годовом выражении и составил 3,203 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. "Объем продаж в профильной секции СПбМТСБ ("Нефтепродукты" - ред.) в истекшем месяце вырос на 42,9% по сравнению с апрелем 2023 года. Всего на бирже в апреле реализовано 3,203 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Также из общего объема торгов продажи бензина Аи-92 за апрель выросли на 35,2%, до 569 тысяч тонн, Аи-95 - на 55,4%, до 363 тысяч тонн. Объем торгов дизельным топливом вырос до 1,625 миллиона тонн, что на 51,2% больше год к году. Продажи авиакеросина составили 143 тысячи тонн, увеличившись на 3,6% по сравнению с апрелем прошлого года. Продажи сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросли на 38,4% - до 245 тысяч тонн. В то же время объем торгов мазутом вырос на 8,2% - до 156 тысяч тонн. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 181,508 миллиарда рублей. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Секция "Нефтепродукты" - ключевая на бирже, через СПбМТСБ реализуется каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке России.
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Энергетика, РОССИЯ, СПбМТСБ, Новости
Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ выросли в апреле
Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ в апреле выросли до 3,2 миллиона тонн
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Объем торгов топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в апреле увеличился на 42,9% в годовом выражении и составил 3,203 миллиона тонн, сообщила торговая площадка.
"Объем продаж в профильной секции СПбМТСБ ("Нефтепродукты" - ред.) в истекшем месяце вырос на 42,9% по сравнению с апрелем 2023 года. Всего на бирже в апреле реализовано 3,203 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Также из общего объема торгов продажи бензина Аи-92 за апрель выросли на 35,2%, до 569 тысяч тонн, Аи-95 - на 55,4%, до 363 тысяч тонн. Объем торгов дизельным топливом вырос до 1,625 миллиона тонн, что на 51,2% больше год к году.
Продажи авиакеросина составили 143 тысячи тонн, увеличившись на 3,6% по сравнению с апрелем прошлого года. Продажи сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросли на 38,4% - до 245 тысяч тонн. В то же время объем торгов мазутом вырос на 8,2% - до 156 тысяч тонн.
В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 181,508 миллиарда рублей.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Секция "Нефтепродукты" - ключевая на бирже, через СПбМТСБ реализуется каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке России.
Крупнейшие топливные брокеры на СПбМТСБ создали свою ассоциацию