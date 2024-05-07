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Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240507/otvet-847978766.html
Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение
Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение - 07.05.2024, ПРАЙМ
Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение
Россия предупредила Великобританию о военном ответе на удары ВСУ британским оружием по территории России, что в свою очередь поддержали читатели портала Haber7. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T15:58+0300
2024-05-07T16:12+0300
спецоперация на украине
россия
великобритания
новости
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия предупредила Великобританию о военном ответе на удары ВСУ британским оружием по территории России, что в свою очередь поддержали читатели портала Haber7.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право применить британское оружие для ударов по территории России. В комментарии изданию Bloomberg Кэмерон подчеркнул, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВо внешнеполитическом ведомстве России заявили, что слова британского министра расценивается в качестве эскалации, поэтому Москва может нанести удар военным объектам и технике в Британии, если ВСУ ударят по российской территории."Не прощайте, бейте по всему Западу. Все они помогают Украине. Через Польшу, Румынию, Болгарию на Украину идет столько боеприпасов", - написал один из читателей.Некоторые пользователи отметили, что российское руководство не будет рисковать и нападать на Великобританию, так как это может привести к мировой войне с участием всего коллективного Запада.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, великобритания, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
15:58 07.05.2024 (обновлено: 16:12 07.05.2024)
 
Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение

Haber7: турки одобрили решение РФ при необходимости дать Британии военный ответ

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия предупредила Великобританию о военном ответе на удары ВСУ британским оружием по территории России, что в свою очередь поддержали читатели портала Haber7.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право применить британское оружие для ударов по территории России. В комментарии изданию Bloomberg Кэмерон подчеркнул, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что слова британского министра расценивается в качестве эскалации, поэтому Москва может нанести удар военным объектам и технике в Британии, если ВСУ ударят по российской территории.
"Не прощайте, бейте по всему Западу. Все они помогают Украине. Через Польшу, Румынию, Болгарию на Украину идет столько боеприпасов", - написал один из читателей.
Некоторые пользователи отметили, что российское руководство не будет рисковать и нападать на Великобританию, так как это может привести к мировой войне с участием всего коллективного Запада.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Cаммит форума Азия- Европа - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
В США предупредили о последствиях после слов Кэмерона об ударах по России
09:29
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯНовости
 
 
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