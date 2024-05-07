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Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение

Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение - 07.05.2024, ПРАЙМ

Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение

Россия предупредила Великобританию о военном ответе на удары ВСУ британским оружием по территории России, что в свою очередь поддержали читатели портала Haber7. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T15:58+0300

2024-05-07T15:58+0300

2024-05-07T16:12+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия предупредила Великобританию о военном ответе на удары ВСУ британским оружием по территории России, что в свою очередь поддержали читатели портала Haber7.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право применить британское оружие для ударов по территории России. В комментарии изданию Bloomberg Кэмерон подчеркнул, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВо внешнеполитическом ведомстве России заявили, что слова британского министра расценивается в качестве эскалации, поэтому Москва может нанести удар военным объектам и технике в Британии, если ВСУ ударят по российской территории."Не прощайте, бейте по всему Западу. Все они помогают Украине. Через Польшу, Румынию, Болгарию на Украину идет столько боеприпасов", - написал один из читателей.Некоторые пользователи отметили, что российское руководство не будет рисковать и нападать на Великобританию, так как это может привести к мировой войне с участием всего коллективного Запада.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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