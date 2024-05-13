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ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров, заявил Слуцкий - 13.05.2024, ПРАЙМ
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ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров, заявил Слуцкий
ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров, заявил Слуцкий - 13.05.2024, ПРАЙМ
ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров, заявил Слуцкий
Фракция ЛДПР поддержит всех кандидатов на пост вице-премьеров в новом правительстве России. Об этом сообщил лидер фракции Леонид Слуцкий. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:28+0300
2024-05-13T15:33+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР поддержит всех кандидатов на пост вице-премьеров в новом правительстве России. Об этом сообщил лидер фракции Леонид Слуцкий."Безусловно, мы поддержим всех до единого члена правительства, которые согласованы с президентом", — заявил парламентарий.Он отметил, что ЛДПР будет особенно контролировать некоторых министров, к которым у партии возникли серьезные вопросы.Слуцкий также выразил уверенность, что правительственная команда будет работать максимально эффективно, и обещал тесное сотрудничество ЛДПР с членами кабинета министров.Он также призвал все политические фракции поддержать предложенный состав правительства. В настоящий момент Государственная Дума завершила рассмотрение кандидатур в новый состав правительства России, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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россия, лдпр, новости
Кабмин, РОССИЯ, ЛДПР, Новости
15:28 13.05.2024 (обновлено: 15:33 13.05.2024)
 
ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров, заявил Слуцкий

Слуцкий: ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР поддержит всех кандидатов на пост вице-премьеров в новом правительстве России. Об этом сообщил лидер фракции Леонид Слуцкий.
"Безусловно, мы поддержим всех до единого члена правительства, которые согласованы с президентом", — заявил парламентарий.
Он отметил, что ЛДПР будет особенно контролировать некоторых министров, к которым у партии возникли серьезные вопросы.
Слуцкий также выразил уверенность, что правительственная команда будет работать максимально эффективно, и обещал тесное сотрудничество ЛДПР с членами кабинета министров.Он также призвал все политические фракции поддержать предложенный состав правительства.
В настоящий момент Государственная Дума завершила рассмотрение кандидатур в новый состав правительства России, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
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