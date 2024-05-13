https://1prime.ru/20240513/kharkov-848109347.html
"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского
"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского
По словам президента Украины Владимира Зеленского, "русские начали новое большое наступление", однако относиться к его словам следует сдержанно, пишет издание... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:23+0300
2024-05-13T13:23+0300
2024-05-13T13:29+0300
спецоперация на украине
россия
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_90c01898be0631d23541c507156b4b8b.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "русские начали новое большое наступление", однако относиться к его словам следует сдержанно, пишет издание Advance."Что касается заявления Владимира Зеленского о том, что это и есть "большое российское наступление", то к нему стоит относиться сдержанно", — отмечается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор подчеркивает, что на фоне новостей о задержках в поставках американского оружия президенту Зеленскому выгодно находить поводы для спешки из-за предполагаемого российского наступления на Харьков.Тем не менее, город действительно может оказаться в опасности, так как находится всего в 23 км от российской границы. Уже в начале конфликта российские войска подходили к Харькову, но украинским войскам удалось оттеснить их назад. В 2022 году Украине удалось занять значительную часть Харьковской области. Однако в случае нового наступления русских ситуация может быть иная, так как украинские войска истощены, отмечается в публикации.Ко всему прочему, возможный захват Харькова может изменить ход конфликта и привести к отправке западных войск на Украину.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240513/kharkov-848102446.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2bf91ed1069b7faeedca667962a259a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского
Advance: Украина пользуется ситуацией под Харьковом, чтобы надавить на Запад
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, "русские начали новое большое наступление", однако относиться к его словам следует сдержанно, пишет
издание Advance.
"Что касается заявления Владимира Зеленского о том, что это и есть "большое российское наступление", то к нему стоит относиться сдержанно", — отмечается в статье.
Автор подчеркивает, что на фоне новостей о задержках в поставках американского оружия президенту Зеленскому выгодно находить поводы для спешки из-за предполагаемого российского наступления на Харьков.
Тем не менее, город действительно может оказаться в опасности, так как находится всего в 23 км от российской границы. Уже в начале конфликта российские войска подходили к Харькову, но украинским войскам удалось оттеснить их назад. В 2022 году Украине удалось занять значительную часть Харьковской области. Однако в случае нового наступления русских ситуация может быть иная, так как украинские войска истощены, отмечается в публикации.
Ко всему прочему, возможный захват Харькова может изменить ход конфликта и привести к отправке западных войск на Украину.
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Будет российским". Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом