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"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского
"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского
По словам президента Украины Владимира Зеленского, "русские начали новое большое наступление", однако относиться к его словам следует сдержанно, пишет издание... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:23+0300
2024-05-13T13:29+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "русские начали новое большое наступление", однако относиться к его словам следует сдержанно, пишет издание Advance."Что касается заявления Владимира Зеленского о том, что это и есть "большое российское наступление", то к нему стоит относиться сдержанно", — отмечается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор подчеркивает, что на фоне новостей о задержках в поставках американского оружия президенту Зеленскому выгодно находить поводы для спешки из-за предполагаемого российского наступления на Харьков.Тем не менее, город действительно может оказаться в опасности, так как находится всего в 23 км от российской границы. Уже в начале конфликта российские войска подходили к Харькову, но украинским войскам удалось оттеснить их назад. В 2022 году Украине удалось занять значительную часть Харьковской области. Однако в случае нового наступления русских ситуация может быть иная, так как украинские войска истощены, отмечается в публикации.Ко всему прочему, возможный захват Харькова может изменить ход конфликта и привести к отправке западных войск на Украину.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
13:23 13.05.2024 (обновлено: 13:29 13.05.2024)
 
"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского

Advance: Украина пользуется ситуацией под Харьковом, чтобы надавить на Запад

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "русские начали новое большое наступление", однако относиться к его словам следует сдержанно, пишет издание Advance.
"Что касается заявления Владимира Зеленского о том, что это и есть "большое российское наступление", то к нему стоит относиться сдержанно", — отмечается в статье.
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Автор подчеркивает, что на фоне новостей о задержках в поставках американского оружия президенту Зеленскому выгодно находить поводы для спешки из-за предполагаемого российского наступления на Харьков.
Тем не менее, город действительно может оказаться в опасности, так как находится всего в 23 км от российской границы. Уже в начале конфликта российские войска подходили к Харькову, но украинским войскам удалось оттеснить их назад. В 2022 году Украине удалось занять значительную часть Харьковской области. Однако в случае нового наступления русских ситуация может быть иная, так как украинские войска истощены, отмечается в публикации.
Ко всему прочему, возможный захват Харькова может изменить ход конфликта и привести к отправке западных войск на Украину.
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
"Будет российским". Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом
10:53
 
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