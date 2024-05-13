https://1prime.ru/20240513/kharkov-848109347.html

"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского

"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Большое наступление русских". В Хорватии раскрыли хитрость Зеленского

По словам президента Украины Владимира Зеленского, "русские начали новое большое наступление", однако относиться к его словам следует сдержанно, пишет издание... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T13:23+0300

2024-05-13T13:23+0300

2024-05-13T13:29+0300

спецоперация на украине

россия

украина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_90c01898be0631d23541c507156b4b8b.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "русские начали новое большое наступление", однако относиться к его словам следует сдержанно, пишет издание Advance."Что касается заявления Владимира Зеленского о том, что это и есть "большое российское наступление", то к нему стоит относиться сдержанно", — отмечается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор подчеркивает, что на фоне новостей о задержках в поставках американского оружия президенту Зеленскому выгодно находить поводы для спешки из-за предполагаемого российского наступления на Харьков.Тем не менее, город действительно может оказаться в опасности, так как находится всего в 23 км от российской границы. Уже в начале конфликта российские войска подходили к Харькову, но украинским войскам удалось оттеснить их назад. В 2022 году Украине удалось занять значительную часть Харьковской области. Однако в случае нового наступления русских ситуация может быть иная, так как украинские войска истощены, отмечается в публикации.Ко всему прочему, возможный захват Харькова может изменить ход конфликта и привести к отправке западных войск на Украину.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240513/kharkov-848102446.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, новости