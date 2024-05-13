Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции - 13.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240513/peregovory-848109064.html
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции - 13.05.2024, ПРАЙМ
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции
Членов украинской делегации в Варшаве обвинили в коррупции, из-за чего польско-украинские переговоры по сельскому хозяйству были прерваны, рассказал изданию... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:09+0300
2024-05-13T13:14+0300
польша
украина
коррупция
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 13 мая – ПРАЙМ. Членов украинской делегации в Варшаве обвинили в коррупции, из-за чего польско-украинские переговоры по сельскому хозяйству были прерваны, рассказал изданию Dziennik Gazeta Prawna замглавы Министерства сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак."Переговоры прерваны, так как часть представителей по их стороне была обвинена в коррупционной деятельности", - заявил замминистра.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак заявил политик, этот вопрос еще необходимо прояснить, но вести переговоры с коррупционерами польская сторона не намерена.Ранее 23 апреля в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали, что ведомство раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов. Сообщалось, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады. Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
https://1prime.ru/20240507/polsha-847977464.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, коррупция
ПОЛЬША, УКРАИНА, коррупция
13:09 13.05.2024 (обновлено: 13:14 13.05.2024)
 
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции

Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Киевом из-за коррупции

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 13 мая – ПРАЙМ. Членов украинской делегации в Варшаве обвинили в коррупции, из-за чего польско-украинские переговоры по сельскому хозяйству были прерваны, рассказал изданию Dziennik Gazeta Prawna замглавы Министерства сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
"Переговоры прерваны, так как часть представителей по их стороне была обвинена в коррупционной деятельности", - заявил замминистра.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как заявил политик, этот вопрос еще необходимо прояснить, но вести переговоры с коррупционерами польская сторона не намерена.
Ранее 23 апреля в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали, что ведомство раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов. Сообщалось, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады.
Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
Варшава - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Нет воли. В Польше объяснили, почему Европа уступает России
7 мая, 15:13
 
ПОЛЬШАУКРАИНАкоррупция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала