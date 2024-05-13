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Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции - 13.05.2024, ПРАЙМ
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции
Членов украинской делегации в Варшаве обвинили в коррупции, из-за чего польско-украинские переговоры по сельскому хозяйству были прерваны, рассказал изданию... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:09+0300
2024-05-13T13:09+0300
2024-05-13T13:14+0300
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ВАРШАВА, 13 мая – ПРАЙМ. Членов украинской делегации в Варшаве обвинили в коррупции, из-за чего польско-украинские переговоры по сельскому хозяйству были прерваны, рассказал изданию Dziennik Gazeta Prawna замглавы Министерства сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак."Переговоры прерваны, так как часть представителей по их стороне была обвинена в коррупционной деятельности", - заявил замминистра.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак заявил политик, этот вопрос еще необходимо прояснить, но вести переговоры с коррупционерами польская сторона не намерена.Ранее 23 апреля в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали, что ведомство раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов. Сообщалось, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады. Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
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польша, украина, коррупция
ПОЛЬША, УКРАИНА, коррупция
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции
Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Киевом из-за коррупции
ВАРШАВА, 13 мая – ПРАЙМ.
Членов украинской делегации в Варшаве обвинили в коррупции, из-за чего польско-украинские переговоры по сельскому хозяйству были прерваны, рассказал изданию Dziennik Gazeta Prawna
замглавы Министерства сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
"Переговоры прерваны, так как часть представителей по их стороне была обвинена в коррупционной деятельности", - заявил замминистра.
Как заявил политик, этот вопрос еще необходимо прояснить, но вести переговоры с коррупционерами польская сторона не намерена.
Ранее 23 апреля в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали, что ведомство раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов. Сообщалось, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады.
Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
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