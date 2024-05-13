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Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в Telegram

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в Telegram - 13.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в Telegram

Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T16:50+0300

2024-05-13T16:50+0300

2024-05-13T16:51+0300

мошенничество

telegram

госдума

россия

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта", необходимо подключить двухфакторную аутентификацию, считает член комитета ГД по информполитике Антон Немкин."Теперь мошенники пишут своим жертвам под видом сотрудников технической поддержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта". Далее предлагается перейти на фишинговый сайт, визуально похожий на Telegram, где нужно ввести номер телефона и код безопасности, который позволяет войти в аккаунт", - написал он в своем Telegram-канале.Как отмечает Немкин, по данным Роскачества, с таким видом мошенничества уже столкнулись около 5% пользователей мессенджера. Депутат считает, что это довольно много, учитывая новизну схемы."Напомню, что дополнительным способом защиты для пользователей может стать подключение двухфакторной аутентификации. Кроме того, всегда важно помнить, что через мессенджер с гражданином никогда не будут связываться государственные органы или банковские организации, а также с осторожностью относиться к неизвестным аккаунтам, предлагающим перейти на сторонний ресурс", - добавил он.По мнению Немкина, Telegram стал одной из наиболее популярных среди мошенников площадок."На это есть вполне объективные причины – общее количество пользователей Telegram в России уже достигло 85 миллионов… Этим и пользуются мошенники, мигрируя из социальных сетей и других мессенджеров. Радует, что руководство мессенджера достаточно оперативно реагирует на появление новых видов мошенничества. Например, мошеннические группы оперативно блокируются в случае, если пользователи оставляют жалобы", - заключил Немкин.

https://1prime.ru/20240507/gosuslugi-847950912.html

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telegram, госдума, россия