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Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в Telegram - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в Telegram
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в Telegram - 13.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в Telegram
Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:50+0300
2024-05-13T16:51+0300
мошенничество
telegram
госдума
россия
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта", необходимо подключить двухфакторную аутентификацию, считает член комитета ГД по информполитике Антон Немкин."Теперь мошенники пишут своим жертвам под видом сотрудников технической поддержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта". Далее предлагается перейти на фишинговый сайт, визуально похожий на Telegram, где нужно ввести номер телефона и код безопасности, который позволяет войти в аккаунт", - написал он в своем Telegram-канале.Как отмечает Немкин, по данным Роскачества, с таким видом мошенничества уже столкнулись около 5% пользователей мессенджера. Депутат считает, что это довольно много, учитывая новизну схемы."Напомню, что дополнительным способом защиты для пользователей может стать подключение двухфакторной аутентификации. Кроме того, всегда важно помнить, что через мессенджер с гражданином никогда не будут связываться государственные органы или банковские организации, а также с осторожностью относиться к неизвестным аккаунтам, предлагающим перейти на сторонний ресурс", - добавил он.По мнению Немкина, Telegram стал одной из наиболее популярных среди мошенников площадок."На это есть вполне объективные причины – общее количество пользователей Telegram в России уже достигло 85 миллионов… Этим и пользуются мошенники, мигрируя из социальных сетей и других мессенджеров. Радует, что руководство мессенджера достаточно оперативно реагирует на появление новых видов мошенничества. Например, мошеннические группы оперативно блокируются в случае, если пользователи оставляют жалобы", - заключил Немкин.
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telegram, госдума, россия
Мошенничество, Telegram, Госдума, РОССИЯ
16:50 13.05.2024 (обновлено: 16:51 13.05.2024)
 
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в Telegram

Депутат Немкин рассказал, как защититься от нового способа мошенничества в Telegram

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта", необходимо подключить двухфакторную аутентификацию, считает член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Теперь мошенники пишут своим жертвам под видом сотрудников технической поддержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта". Далее предлагается перейти на фишинговый сайт, визуально похожий на Telegram, где нужно ввести номер телефона и код безопасности, который позволяет войти в аккаунт", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отмечает Немкин, по данным Роскачества, с таким видом мошенничества уже столкнулись около 5% пользователей мессенджера. Депутат считает, что это довольно много, учитывая новизну схемы.
"Напомню, что дополнительным способом защиты для пользователей может стать подключение двухфакторной аутентификации. Кроме того, всегда важно помнить, что через мессенджер с гражданином никогда не будут связываться государственные органы или банковские организации, а также с осторожностью относиться к неизвестным аккаунтам, предлагающим перейти на сторонний ресурс", - добавил он.
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По мнению Немкина, Telegram стал одной из наиболее популярных среди мошенников площадок.
"На это есть вполне объективные причины – общее количество пользователей Telegram в России уже достигло 85 миллионов… Этим и пользуются мошенники, мигрируя из социальных сетей и других мессенджеров. Радует, что руководство мессенджера достаточно оперативно реагирует на появление новых видов мошенничества. Например, мошеннические группы оперативно блокируются в случае, если пользователи оставляют жалобы", - заключил Немкин.
 
МошенничествоTelegramГосдумаРОССИЯ
 
 
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