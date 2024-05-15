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Компании поддержали настроения: рынок не выходит из максимумов

Компании поддержали настроения: рынок не выходит из максимумов - 15.05.2024, ПРАЙМ

Компании поддержали настроения: рынок не выходит из максимумов

Корпоративные новости поддерживают позитивные настроения. Индекс Мосбиржи во вторник подрос на 0,21% до 3463,93 п., индекс РТС повысился на 0,10% до 1194,63 п. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T08:55+0300

2024-05-15T08:55+0300

2024-05-15T08:55+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Корпоративные новости поддерживают позитивные настроения. Индекс Мосбиржи во вторник подрос на 0,21% до 3463,93 п., индекс РТС повысился на 0,10% до 1194,63 п.ОПЕК сохранила свои оценки на прежних уровнях в майском ежемесячном отчете. Содержащееся в отчете оценки не изменились по сравнению с предыдущей публикацией. Спрос на нефть в мире, как ожидается, повысится на 2,25 млн б/с, до 104,46 млн б/с, в 2024 году и еще на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, в 2025 году. Поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году вырастут на 1,2 млн б/с, до 53 млн б/с, в 2025 году предложение увеличится еще на 1,1 млн б/с, до 54,1 млн б/с. Члены ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти на 246 тыс. б/с, при этом наибольший объем сокращения производства в апреле пришелся на Россию. По итогам марта Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию: доля поставок в общем объеме выросла на 1 п. п., до 22% и 34% соответственно. ОПЕК традиционно прогнозирует более высокий спрос на "черное золото" по сравнению с прогнозами МЭА и Минэнерго США, поэтому устойчивый оптимизм ОПЕК не привел к росту нефтяных котировок.В лидерах роста оказались акции Аэрофлота. Операционные показатели компании демонстрируют уверенный рост, что позволяет надеяться на выход компании в прибыльность. Пассажиропоток компании за январь-апрель 2024 года вырос на 21,7%, до 15,6 млн человек, при этом рост объема перевозок был отмечен как на международных (+50%), так и на внутренних (+14,6%) линиях. Занятость кресел также остается на высоких значениях: на международных рейсах на уровне 86%, на внутренних – 90,4%.В аутсайдерах торгов оказались бумаги EMC на фоне решения совета директоров компании не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. Распродажа в акциях компании была связана с неоправданными ожиданиями инвесторов, которые рассчитывали на дивиденды после переезда компании в Россию. Более того, рынок закладывал, что выплаты будут солидными за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды, когда компания не имела технической возможности платить дивиденды.Сбербанк продолжает показывать сильные результаты, несмотря на ухудшение условий для кредитных организаций в 2024 году. В апреле чистая прибыль банка выросла на 8,6% по сравнению с 2023 годом и достигла 131,1 млрд руб., рентабельность капитала составила 23,6%. Розничный кредитный портфель вырос до 16,1 трлн руб., на 3,4% с начала года, корпоративный кредитный портфель – на 2%, до 23,8 трлн руб. Качество кредитного портфеля остается устойчивым: доля просроченной задолженности не изменилась и составила 2,1% на конец апреля.Акционеры НЛМК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 25,4 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 10%. Акционеры Акрона тоже вынесли положительный вердикт в отношении выплат инвесторам дивидендов в размере 427 руб. на акцию (текущая дивидендная доходность 2,5%).

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, рынки, индекс мосбиржи, акции