Повода для роста рынка нет. Но потенциал - есть - 15.05.2024, ПРАЙМ
Повода для роста рынка нет. Но потенциал - есть
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:19+0300
2024-05-15T09:19+0300
2024-05-15T09:19+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, продемонстрировав вчера негативную динамику, сегодня утром перешел к восстановлению, прибавляя 0,8% и торгуясь в районе 83 долларов за баррель. Основным макроэкономическим событием сегодня станет публикация данных по инфляции в США, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и их отношение к рисковым активам. Они дадут повод пересмотреть ожидания относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики. Так, в случае если инфляция окажется выше ожиданий, участники торгов могут начать закладывать более медленное снижение ставок в Штатах в рамках текущего года, что окажет давление на рисковые активы. Также инвесторам стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам в США. Из внутренних событий выделим публикацию ВВП России за первый квартал.По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 464 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем стабилизации рынка на текущих уровнях. Нейтральные настроения на внешних фондовых площадках и восстановление цен на нефть не дадут существенных поводов для направленного движения в российских акциях. При этом индекс Мосбиржи, на наш взгляд, еще имеет некоторый потенциал для роста и может достичь отметки 3 500 пунктов. Однако в среднесрочной перспективе есть риски перехода нашего рынка в коррекционное снижение на фоне фиксации прибыли по длинным позициям.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 91,3, 98,9 и 12,62 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенного движения на валютном рынке. Скорее всего основные мировые валюты проведут вторую половину недели у достигнутых уровней в отсутствии поводов для направленного движения. Так, пара доллар/рубль, на наш взгляд, продолжит удерживать позиции в нижней половине диапазона 90 – 95 долларов за баррель. При этом на следующей неделе рубль может перейти к укреплению на фоне роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, в результате чего американская валюта может протестировать поддержку на уровне 90 рублей.
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, продемонстрировав вчера негативную динамику, сегодня утром перешел к восстановлению, прибавляя 0,8% и торгуясь в районе 83 долларов за баррель. Основным макроэкономическим событием сегодня станет публикация данных по инфляции в США, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и их отношение к рисковым активам. Они дадут повод пересмотреть ожидания относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики. Так, в случае если инфляция окажется выше ожиданий, участники торгов могут начать закладывать более медленное снижение ставок в Штатах в рамках текущего года, что окажет давление на рисковые активы. Также инвесторам стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам в США. Из внутренних событий выделим публикацию ВВП России за первый квартал.
По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 464 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем стабилизации рынка на текущих уровнях. Нейтральные настроения на внешних фондовых площадках и восстановление цен на нефть не дадут существенных поводов для направленного движения в российских акциях. При этом индекс Мосбиржи, на наш взгляд, еще имеет некоторый потенциал для роста и может достичь отметки 3 500 пунктов. Однако в среднесрочной перспективе есть риски перехода нашего рынка в коррекционное снижение на фоне фиксации прибыли по длинным позициям.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 91,3, 98,9 и 12,62 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенного движения на валютном рынке. Скорее всего основные мировые валюты проведут вторую половину недели у достигнутых уровней в отсутствии поводов для направленного движения. Так, пара доллар/рубль, на наш взгляд, продолжит удерживать позиции в нижней половине диапазона 90 – 95 долларов за баррель. При этом на следующей неделе рубль может перейти к укреплению на фоне роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, в результате чего американская валюта может протестировать поддержку на уровне 90 рублей.
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