https://1prime.ru/20240515/kharkov-848174453.html

"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова

"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова - 15.05.2024, ПРАЙМ

"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова

Вооруженные силы России активно продвигаются на харьковском направлении, Киеву придется выбирать между сохранением территорий и жизнями военных. Об этом пишет... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T10:04+0300

2024-05-15T10:04+0300

2024-05-15T10:04+0300

спецоперация на украине

харьков

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россия

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на харьковском направлении, Киеву придется выбирать между сохранением территорий и жизнями военных. Об этом пишет издание N-TV.Вечером 14 мая российское Министерство обороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила Бугроватку, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльнюу и Стрелечью в Харьковской области. Как сообщает издание, российский войска продолжают успешное наступление, в том числе благодаря хорошей погоде."Если украинцы решат удержать территорию любой ценой, они потеряют еще больше своей постоянно сокращающейся армии. Если же они решат сохранить ее, им придется уступить территории", - заявил в беседе с N-TV австралийский генерал в отставке Мик Райан.

https://1prime.ru/20240514/vsu-848150445.html

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харьков, запад, украина, россия