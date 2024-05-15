Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова - 15.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240515/kharkov-848174453.html
"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова
"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова - 15.05.2024, ПРАЙМ
"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова
Вооруженные силы России активно продвигаются на харьковском направлении, Киеву придется выбирать между сохранением территорий и жизнями военных. Об этом пишет... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:04+0300
2024-05-15T10:04+0300
спецоперация на украине
харьков
запад
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:196:2401:1546_1920x0_80_0_0_fedc7d7ee26bffa6a312bf45655f057a.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на харьковском направлении, Киеву придется выбирать между сохранением территорий и жизнями военных. Об этом пишет издание N-TV.Вечером 14 мая российское Министерство обороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила Бугроватку, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльнюу и Стрелечью в Харьковской области. Как сообщает издание, российский войска продолжают успешное наступление, в том числе благодаря хорошей погоде."Если украинцы решат удержать территорию любой ценой, они потеряют еще больше своей постоянно сокращающейся армии. Если же они решат сохранить ее, им придется уступить территории", - заявил в беседе с N-TV австралийский генерал в отставке Мик Райан.
https://1prime.ru/20240514/vsu-848150445.html
харьков
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_d00eddef135e053872f95faeb42875fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
харьков, запад, украина, россия
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ
10:04 15.05.2024
 
"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова

N-TV: наступление ВС РФ под Харьковом поставило Киев перед страшным выбором

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© Фото : Unsplash/Lina
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на харьковском направлении, Киеву придется выбирать между сохранением территорий и жизнями военных. Об этом пишет издание N-TV.
Вечером 14 мая российское Министерство обороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила Бугроватку, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльнюу и Стрелечью в Харьковской области.
Как сообщает издание, российский войска продолжают успешное наступление, в том числе благодаря хорошей погоде.
"Если украинцы решат удержать территорию любой ценой, они потеряют еще больше своей постоянно сокращающейся армии. Если же они решат сохранить ее, им придется уступить территории", - заявил в беседе с N-TV австралийский генерал в отставке Мик Райан.
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия
Вчера, 14:42
 
Спецоперация на УкраинеХАРЬКОВЗАПАДУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала