https://1prime.ru/20240515/kharkov-848174453.html
"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова
"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова - 15.05.2024, ПРАЙМ
"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова
Вооруженные силы России активно продвигаются на харьковском направлении, Киеву придется выбирать между сохранением территорий и жизнями военных. Об этом пишет... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:04+0300
2024-05-15T10:04+0300
2024-05-15T10:04+0300
спецоперация на украине
харьков
запад
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:196:2401:1546_1920x0_80_0_0_fedc7d7ee26bffa6a312bf45655f057a.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на харьковском направлении, Киеву придется выбирать между сохранением территорий и жизнями военных. Об этом пишет издание N-TV.Вечером 14 мая российское Министерство обороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила Бугроватку, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльнюу и Стрелечью в Харьковской области. Как сообщает издание, российский войска продолжают успешное наступление, в том числе благодаря хорошей погоде."Если украинцы решат удержать территорию любой ценой, они потеряют еще больше своей постоянно сокращающейся армии. Если же они решат сохранить ее, им придется уступить территории", - заявил в беседе с N-TV австралийский генерал в отставке Мик Райан.
https://1prime.ru/20240514/vsu-848150445.html
харьков
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_d00eddef135e053872f95faeb42875fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, запад, украина, россия
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ
"Придется уступить". Запад узнал о страшной дилемме Киева из-за Харькова
N-TV: наступление ВС РФ под Харьковом поставило Киев перед страшным выбором
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России активно продвигаются на харьковском направлении, Киеву придется выбирать между сохранением территорий и жизнями военных. Об этом пишет издание N-TV
.
Вечером 14 мая российское Министерство обороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила Бугроватку, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльнюу и Стрелечью в Харьковской области.
Как сообщает издание, российский войска продолжают успешное наступление, в том числе благодаря хорошей погоде.
"Если украинцы решат удержать территорию любой ценой, они потеряют еще больше своей постоянно сокращающейся армии. Если же они решат сохранить ее, им придется уступить территории", - заявил в беседе с N-TV австралийский генерал в отставке Мик Райан.
СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия