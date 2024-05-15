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Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины
Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины - 15.05.2024, ПРАЙМ
Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины
Слабость украинской противовоздушной обороны позволяет России наносить удары аналогами американской системы HIMARS, пишет немецкое издание Business Insider. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:35+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Слабость украинской противовоздушной обороны позволяет России наносить удары аналогами американской системы HIMARS, пишет немецкое издание Business Insider.Россия использует разведывательные беспилотники для сбора разведданных и атаки управляемыми тактическими ракетами. Эти БПЛА позволяют войскам точно обнаруживать и уничтожать цели за линией фронта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия наносит удары в тыл украинских войск с использованием тактических баллистических ракет "Искандер" и ракетных установок, таких как система "Торнадо-С". Эти атаки аналогичны ударам, которые ранее наносила Украина с использованием предоставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.Как утверждает издание, российские войска сосредоточили на линии фронта 510 тысяч солдат и постоянно упрочивают преимущество.Украина ждет от своих международных партнеров дополнительной помощи для укрепления слабых мест в боевой подготовке, боеприпасах и промышленном потенциале.“Перспективы Украины мрачны. Но при правильных усилиях и должной поддержке “летнее наступление России удастся замедлить”, — приводит издание мнение старшего научного сотрудника лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований доктор Джека Уотлинга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, всу, пво, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ПВО, оружие
11:35 15.05.2024
 
Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины

BI: слабость ПВО Украины позволила России наносить удары по объектам в тылу

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Слабость украинской противовоздушной обороны позволяет России наносить удары аналогами американской системы HIMARS, пишет немецкое издание Business Insider.
Россия использует разведывательные беспилотники для сбора разведданных и атаки управляемыми тактическими ракетами. Эти БПЛА позволяют войскам точно обнаруживать и уничтожать цели за линией фронта.
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Россия наносит удары в тыл украинских войск с использованием тактических баллистических ракет "Искандер" и ракетных установок, таких как система "Торнадо-С". Эти атаки аналогичны ударам, которые ранее наносила Украина с использованием предоставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
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Как утверждает издание, российские войска сосредоточили на линии фронта 510 тысяч солдат и постоянно упрочивают преимущество.
Украина ждет от своих международных партнеров дополнительной помощи для укрепления слабых мест в боевой подготовке, боеприпасах и промышленном потенциале.
“Перспективы Украины мрачны. Но при правильных усилиях и должной поддержке “летнее наступление России удастся замедлить”, — приводит издание мнение старшего научного сотрудника лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований доктор Джека Уотлинга.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУПВОоружие
 
 
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