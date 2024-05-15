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Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины
Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины - 15.05.2024, ПРАЙМ
Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины
Слабость украинской противовоздушной обороны позволяет России наносить удары аналогами американской системы HIMARS, пишет немецкое издание Business Insider. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:35+0300
2024-05-15T11:35+0300
2024-05-15T11:35+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Слабость украинской противовоздушной обороны позволяет России наносить удары аналогами американской системы HIMARS, пишет немецкое издание Business Insider.Россия использует разведывательные беспилотники для сбора разведданных и атаки управляемыми тактическими ракетами. Эти БПЛА позволяют войскам точно обнаруживать и уничтожать цели за линией фронта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия наносит удары в тыл украинских войск с использованием тактических баллистических ракет "Искандер" и ракетных установок, таких как система "Торнадо-С". Эти атаки аналогичны ударам, которые ранее наносила Украина с использованием предоставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.Как утверждает издание, российские войска сосредоточили на линии фронта 510 тысяч солдат и постоянно упрочивают преимущество.Украина ждет от своих международных партнеров дополнительной помощи для укрепления слабых мест в боевой подготовке, боеприпасах и промышленном потенциале.“Перспективы Украины мрачны. Но при правильных усилиях и должной поддержке “летнее наступление России удастся замедлить”, — приводит издание мнение старшего научного сотрудника лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований доктор Джека Уотлинга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, россия, всу, пво, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ПВО, оружие
Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины
BI: слабость ПВО Украины позволила России наносить удары по объектам в тылу
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ.
Слабость украинской противовоздушной обороны позволяет России наносить удары аналогами американской системы HIMARS, пишет немецкое издание Business Insider
.
Россия использует разведывательные беспилотники для сбора разведданных и атаки управляемыми тактическими ракетами. Эти БПЛА позволяют войскам точно обнаруживать и уничтожать цели за линией фронта.
Россия наносит удары в тыл украинских войск с использованием тактических баллистических ракет "Искандер" и ракетных установок, таких как система "Торнадо-С". Эти атаки аналогичны ударам, которые ранее наносила Украина с использованием предоставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия
Как утверждает издание, российские войска сосредоточили на линии фронта 510 тысяч солдат и постоянно упрочивают преимущество.
Украина ждет от своих международных партнеров дополнительной помощи для укрепления слабых мест в боевой подготовке, боеприпасах и промышленном потенциале.
“Перспективы Украины мрачны. Но при правильных усилиях и должной поддержке “летнее наступление России удастся замедлить”, — приводит издание мнение старшего научного сотрудника лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований доктор Джека Уотлинга.