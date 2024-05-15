https://1prime.ru/20240515/rossiyskie-voennosluzhaschie-848179952.html

Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины

Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины - 15.05.2024, ПРАЙМ

Перспективы мрачны. На Западе узнали, как Россия преодолевает ПВО Украины

Слабость украинской противовоздушной обороны позволяет России наносить удары аналогами американской системы HIMARS, пишет немецкое издание Business Insider. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:35+0300

2024-05-15T11:35+0300

2024-05-15T11:35+0300

спецоперация на украине

украина

россия

всу

пво

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/68/841436838_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6bf8630f5226273f8358a4e426355c2e.jpg

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Слабость украинской противовоздушной обороны позволяет России наносить удары аналогами американской системы HIMARS, пишет немецкое издание Business Insider.Россия использует разведывательные беспилотники для сбора разведданных и атаки управляемыми тактическими ракетами. Эти БПЛА позволяют войскам точно обнаруживать и уничтожать цели за линией фронта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия наносит удары в тыл украинских войск с использованием тактических баллистических ракет "Искандер" и ракетных установок, таких как система "Торнадо-С". Эти атаки аналогичны ударам, которые ранее наносила Украина с использованием предоставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.Как утверждает издание, российские войска сосредоточили на линии фронта 510 тысяч солдат и постоянно упрочивают преимущество.Украина ждет от своих международных партнеров дополнительной помощи для укрепления слабых мест в боевой подготовке, боеприпасах и промышленном потенциале.“Перспективы Украины мрачны. Но при правильных усилиях и должной поддержке “летнее наступление России удастся замедлить”, — приводит издание мнение старшего научного сотрудника лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований доктор Джека Уотлинга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240514/vsu-848150445.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, всу, пво, оружие