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"Заставят согласиться". СМИ узнали неожиданный план Запада по Украине

"Заставят согласиться". СМИ узнали неожиданный план Запада по Украине - 17.05.2024, ПРАЙМ

"Заставят согласиться". СМИ узнали неожиданный план Запада по Украине

Западные страны готовятся скоординировать усилия, чтобы убедить Владимира Зеленского пойти на переговоры, передает радиостанция Europe1. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:07+0300

2024-05-17T11:07+0300

2024-05-17T11:07+0300

спецоперация на украине

запад

украина

владимир зеленский

переговоры

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Западные страны готовятся скоординировать усилия, чтобы убедить Владимира Зеленского пойти на переговоры, передает радиостанция Europe1."Западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия для того, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", - сказано в сообщении.Радиостанция со ссылкой на источники отмечает, что Украине в случае неблагоприятного развития событий придется выбрать переговоры.Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.

https://1prime.ru/20240516/ukraina-848244019.html

запад

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запад, украина, владимир зеленский, переговоры