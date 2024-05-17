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"Заставят согласиться". СМИ узнали неожиданный план Запада по Украине - 17.05.2024, ПРАЙМ
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"Заставят согласиться". СМИ узнали неожиданный план Запада по Украине
"Заставят согласиться". СМИ узнали неожиданный план Запада по Украине - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Заставят согласиться". СМИ узнали неожиданный план Запада по Украине
Западные страны готовятся скоординировать усилия, чтобы убедить Владимира Зеленского пойти на переговоры, передает радиостанция Europe1. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T11:07+0300
2024-05-17T11:07+0300
спецоперация на украине
запад
украина
владимир зеленский
переговоры
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Западные страны готовятся скоординировать усилия, чтобы убедить Владимира Зеленского пойти на переговоры, передает радиостанция Europe1."Западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия для того, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", - сказано в сообщении.Радиостанция со ссылкой на источники отмечает, что Украине в случае неблагоприятного развития событий придется выбрать переговоры.Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
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запад
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запад, украина, владимир зеленский, переговоры
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский, переговоры
11:07 17.05.2024
 
"Заставят согласиться". СМИ узнали неожиданный план Запада по Украине

Europe1: Запад готовится убедить Зеленского принять принцип переговоров

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Западные страны готовятся скоординировать усилия, чтобы убедить Владимира Зеленского пойти на переговоры, передает радиостанция Europe1.
"Западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия для того, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", - сказано в сообщении.
Радиостанция со ссылкой на источники отмечает, что Украине в случае неблагоприятного развития событий придется выбрать переговоры.
Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
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Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАВладимир Зеленскийпереговоры
 
 
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