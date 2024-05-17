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Путин назвал вторичные санкции выходящими за рамки здравого смысла
Путин назвал вторичные санкции выходящими за рамки здравого смысла - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал вторичные санкции выходящими за рамки здравого смысла
Санкции, которые Запад вводит против третьих стран, выходят за рамки здравого смысла, заявил президент России Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:24+0300
2024-05-17T13:24+0300
2024-05-17T13:39+0300
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Санкции, которые Запад вводит против третьих стран, выходят за рамки здравого смысла, заявил президент России Владимир Путин."Санкции в отношении третьих стран - участников экономической деятельности вдвойне, втройне нелегитимны. Потому что, если они принимаются без решения ООН, они в целом нелегитимны, а в отношении третьих стран это совсем уже выходит за рамки здравого смысла", - сказал он на пресс-конференции в китайском Харбине.Российский лидер добавил, что западные санкции не связаны с отношениями между Россией и Китаем. По словам Путина, это просто экономическая конкуренция.Кроме того, отметил глава государства, многочисленные запреты в отношении российских и китайских товаров приведут к инфляции в США. В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
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владимир путин, россия, китай
Владимир Путин, РОССИЯ, КИТАЙ
Путин назвал вторичные санкции выходящими за рамки здравого смысла
Путин: санкции в отношении третьих стран выходят за рамки здравого смысла
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Санкции, которые Запад вводит против третьих стран, выходят за рамки здравого смысла, заявил президент России Владимир Путин.
"Санкции в отношении третьих стран - участников экономической деятельности вдвойне, втройне нелегитимны. Потому что, если они принимаются без решения ООН, они в целом нелегитимны, а в отношении третьих стран это совсем уже выходит за рамки здравого смысла", - сказал он на пресс-конференции в китайском Харбине.
Российский лидер добавил, что западные санкции не связаны с отношениями между Россией и Китаем. По словам Путина, это просто экономическая конкуренция.
Кроме того, отметил глава государства, многочисленные запреты в отношении российских и китайских товаров приведут к инфляции в США.
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин