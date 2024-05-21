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В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву

В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву - 21.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву

Европейский союз одобрил использование доходов от заблокированных активов Банка России для поддержки Украины, написал в соцсети Х глава МИД Чехии Ян Липавский. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:32+0300

2024-05-21T13:32+0300

2024-05-21T13:32+0300

замороженные российские активы

ес

украина

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейский союз одобрил использование доходов от заблокированных активов Банка России для поддержки Украины, написал в соцсети Х глава МИД Чехии Ян Липавский.На территории стран-членов ЕС находятся российские активы в размере около 200 миллиардов евро."Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90% пойдет на армию Украины", - сообщил чешский министр.29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.20 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева.

https://1prime.ru/20240521/aktivy-848366128.html

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замороженные российские активы, ес, украина