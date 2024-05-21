Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240521/aktivy-848366867.html
В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву
В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву - 21.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву
Европейский союз одобрил использование доходов от заблокированных активов Банка России для поддержки Украины, написал в соцсети Х глава МИД Чехии Ян Липавский. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:32+0300
2024-05-21T13:32+0300
замороженные российские активы
ес
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейский союз одобрил использование доходов от заблокированных активов Банка России для поддержки Украины, написал в соцсети Х глава МИД Чехии Ян Липавский.На территории стран-членов ЕС находятся российские активы в размере около 200 миллиардов евро."Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90% пойдет на армию Украины", - сообщил чешский министр.29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.20 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева.
https://1prime.ru/20240521/aktivy-848366128.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, ес, украина
замороженные российские активы, ЕС, УКРАИНА
13:32 21.05.2024
 
В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву

МИД Чехии: Евросоюз одобрил использование доходов от активов Банка России для помощи Киеву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейский союз одобрил использование доходов от заблокированных активов Банка России для поддержки Украины, написал в соцсети Х глава МИД Чехии Ян Липавский.
На территории стран-членов ЕС находятся российские активы в размере около 200 миллиардов евро.
"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90% пойдет на армию Украины", - сообщил чешский министр.
29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.
20 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева.
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
"СПБ Биржа" обсудит возможность выплаты дохода на замороженные активы
13:11
 
замороженные российские активыЕСУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала