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В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву
В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву - 21.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву
Европейский союз одобрил использование доходов от заблокированных активов Банка России для поддержки Украины, написал в соцсети Х глава МИД Чехии Ян Липавский. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:32+0300
2024-05-21T13:32+0300
2024-05-21T13:32+0300
замороженные российские активы
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украина
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейский союз одобрил использование доходов от заблокированных активов Банка России для поддержки Украины, написал в соцсети Х глава МИД Чехии Ян Липавский.На территории стран-членов ЕС находятся российские активы в размере около 200 миллиардов евро."Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90% пойдет на армию Украины", - сообщил чешский министр.29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.20 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева.
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замороженные российские активы, ес, украина
замороженные российские активы, ЕС, УКРАИНА
В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Киеву
МИД Чехии: Евросоюз одобрил использование доходов от активов Банка России для помощи Киеву
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейский союз одобрил использование доходов от заблокированных активов Банка России для поддержки Украины, написал в соцсети Х глава МИД Чехии Ян Липавский.
На территории стран-членов ЕС находятся российские активы в размере около 200 миллиардов евро.
"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90% пойдет на армию Украины", - сообщил чешский министр.
29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.
20 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева.
"СПБ Биржа" обсудит возможность выплаты дохода на замороженные активы