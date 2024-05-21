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Зампред ЦБ отметил перегрев в российской экономики
Зампред ЦБ отметил перегрев в российской экономики - 21.05.2024, ПРАЙМ
Зампред ЦБ отметил перегрев в российской экономики
Экономика России останется в состоянии перегрева до тех пор, пока предложение не догонит спрос, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:24+0300
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2024-05-21T13:25+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Экономика России останется в состоянии перегрева до тех пор, пока предложение не догонит спрос, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?"."Экономика РФ остается в состоянии перегрева - положительный разрыв выпуска, который создает устойчивое инфляционное давление. И оно прекратится только после того, как потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла", - сказал он.В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пик перегрева экономики был пройден осенью, но он сохраняется.
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россия, ввп
Зампред ЦБ отметил перегрев в российской экономики
Зампред ЦБ Заботкин: российская экономика остается в состоянии перегрева
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Экономика России останется в состоянии перегрева до тех пор, пока предложение не догонит спрос, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?".
"Экономика РФ остается в состоянии перегрева - положительный разрыв выпуска, который создает устойчивое инфляционное давление. И оно прекратится только после того, как потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла", - сказал он.
В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пик перегрева экономики был пройден осенью, но он сохраняется.
Рост ВВП России ускорился в первом квартале